Temple Glider

Temple Glider

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

اللعب على الويب

الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Temple Glider على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

انطلق في مغامرة قديمة في Temple Glider! في هذه اللعبة، ستلعب دور طائر أخرق عليه أن يحاول الطيران عبر مقبرة مصرية قديمة والوصول إلى المخرج. لكن انتبه! هناك الكثير من الفخاخ والعقبات في طريقك والتي سيتعين عليك تجنبها. لقد عادت لعبة الفلاش الكلاسيكية هذه الآن إلى HTML 5 حتى تتمكن من لعبها وقتما تشاء! هل يمكنك إحضار Temple Glider بأمان إلى الأرض؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Temple Glider. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Droplets

Droplets

poki.com

The Bucket

The Bucket

poki.com

In The Doghouse

In The Doghouse

poki.com

Submolok

Submolok

poki.com

Temple Run 2: Frozen Shadows

Temple Run 2: Frozen Shadows

poki.com

SpaceHopper

SpaceHopper

poki.com

Temple Run 2

Temple Run 2

poki.com

Gunbrick

Gunbrick

poki.com

Temple Run 2: Frozen Festival

Temple Run 2: Frozen Festival

poki.com

Temple Run 2: Holi Festival

Temple Run 2: Holi Festival

poki.com

Canopy

Canopy

poki.com

Temple Run 2: Jungle Fall

Temple Run 2: Jungle Fall

poki.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية