انطلق في مغامرة قديمة في Temple Glider! في هذه اللعبة، ستلعب دور طائر أخرق عليه أن يحاول الطيران عبر مقبرة مصرية قديمة والوصول إلى المخرج. لكن انتبه! هناك الكثير من الفخاخ والعقبات في طريقك والتي سيتعين عليك تجنبها. لقد عادت لعبة الفلاش الكلاسيكية هذه الآن إلى HTML 5 حتى تتمكن من لعبها وقتما تشاء! هل يمكنك إحضار Temple Glider بأمان إلى الأرض؟

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