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In the Doghouse هي لعبة ألغاز حيث سيكون عليك مساعدة كلب صغير على التحرك في أنحاء منزله. لإيصال كلبك إلى نهاية المستوى، ستحتاج إلى تحريك الغرف والممرات لإنشاء مسار يؤدي إلى النهاية. يمكنك فقط نقل الغرف الفارغة. سوف يتبعك الكلب أينما تضع عظمته، وهو ذكي بما يكفي لصعود المصعد لأعلى ولأسفل أيضًا! لقد عادت لعبة الفلاش الكلاسيكية هذه الآن إلى HTML 5 حتى تتمكن من لعبها وقتما تشاء! هل يمكنك إحضار الكلب بأمان عبر جميع مستويات Doghouse؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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