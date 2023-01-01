Fruity Party

قم بتبديل قطع الفاكهة لمسح اللغز والنتيجة! يتضمن حفل الفواكه عناقيد من العنب والتفاح والموز والكمثرى. يمكنك تفجير أي مجموعة مكونة من ثلاث قطع متطابقة أو أكثر. سوف تضرب كرة الديسكو كل قطعة تحتوي على نوع معين من الفاكهة!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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