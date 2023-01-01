Block the Pig هي لعبة ألغاز حيث يتعين عليك اصطياد خنزير عن طريق وضع الكتل. تتميز اللعبة بجولات مختلفة تزداد صعوبة مع تقدمك. إذا سمحت للخنزير بالهروب، فسيتم إعادة ضبط اللعبة وسيتعين عليك البدء من جديد، لذا كن حذرًا! كم عدد الجولات التي يمكنك إنهاءها؟ انقر على البلاط لوضع كتلة. تم إنشاء كتلة الخنزير بواسطة Sun Temple. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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