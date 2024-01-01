Connections Game

لعبة Connections هي لعبة ألغاز مثيرة للاهتمام حيث يمكنك إعادة ترتيب 16 كلمة في مجموعات مكونة من أربع كلمات. من أجل إكمال اللغز، يجب على اللاعبين معرفة العلاقة بين كلمات معينة. احذر، رغم ذلك؛ هناك كلمات ذات معاني متعددة يمكن أن تصيبك بالحيرة! بعد اختيار أربع كلمات، يمكن للاعبين التحقق مما إذا كانوا جميعًا يتناسبون مع المجموعة، والتي يشار إليها عادةً باسم "الفئة". يمكن أن تظهر الفئات في أشكال مختلفة، بدءًا من مجموعة من الحيوانات البطيئة إلى المتناظرات (الكلمات التي يمكن تهجئتها للأمام وللخلف بنفس الطريقة، مثل "kayak" و"radar"). سوف تحتاج إلى حشد كل أوقية من عقلك لإكمال لعبة الاتصالات! كل يوم، يتم توفير لغز جديد تمامًا عبر الإنترنت، مما يجعل لعبة Connections طريقة رائعة لبدء صباحك (أو لإنهاء يومك، في حالة ما إذا كنت تستيقظ مبكرًا وتستيقظ قبل تحديث اللعبة). إذا لم تكن واحدة كافية، فيمكنك لعب عدد غير محدود من الألعاب وصقل مهاراتك جنبًا إلى جنب مع أحجية اليوم!

الموقع الإلكتروني: connectionsgame.io

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