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Furcifer's Fungeon

Furcifer's Fungeon

poki.com

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Furcifer's Fungeon هي لعبة روجلايك يتم تمريرها تلقائيًا حيث يؤثر كل ما تفعله على خيارات موهبتك. كن أوزة مستحضر الأرواح، أو هائجًا يستخدم شفرة الرعد! اجمع العناصر الأسطورية في كل جولة، وأعدها إلى المنزل لمزيد من خيارات البناء في المستقبل. واجه العديد من الأنواع المختلفة من الأعداء والعديد من الترقيات التي يتعين عليك إجراؤها للارتقاء بمستوى نفسك وهزيمة Fungeon!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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