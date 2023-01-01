Vortelli's Pizza هي لعبة مطعم متعددة اللاعبين حيث تمتلك محل بيتزا مريح وتقدم لعملائك طعامًا لذيذًا. تعطي هذه اللعبة أهمية للعمل الجماعي، ولكن يمكنك أيضًا لعبها بمفردك! قم بتشغيل زر "المطعم المفتوح" حتى يبدأ العملاء بالدخول. اذهب إلى ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية للحصول على طلباتهم، ثم اذهب إلى المطبخ لتحضير العجين. ستحتاج إلى الجمع بين الماء والدقيق في الخلاط، ثم أخذه إلى محطة اللف حيث تقوم بتشكيل البيتزا وإضافة جميع المكونات التي طلبها العميل. يمكنك الاختيار من بين الجبن والبيبروني والأناناس ولحم الخنزير والصلصة والسجق وما إلى ذلك. ثم ضعها في الفرن وانتظر حتى تنضج حتى يرن المؤقت. لا تماطل كثيرًا، لأن صبر عملائك يمكن أن ينفد ويهربوا! إذا كنت تواجه صعوبة، فتحقق من علبة البقشيش للعثور على بعض المال لشراء أجهزة وأدوات أفضل لتسهيل عملك. لا تنس فتح محطات جديدة أيضًا، حيث ستنفد المساحة المخصصة لك عندما يصبح المطعم أكثر انشغالًا. يعد لعب Vortelli's Pizza مع صديق أمرًا سهلاً للغاية: ما عليك سوى إيقاف لعبتك مؤقتًا ونسخ رمز الدعوة. إذا قام صديقك بالنقر فوقه، فسوف يظهر مباشرة داخل مطعمك كشيف مساعد. هل أنت مستعد لتكون أفضل مطعم بيتزا في المدينة؟ تم إنشاء بيتزا فورتيلي بواسطة ديفورتيل. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Vortelli's Pizza مجانًا على Poki. ويمكن لعب Vortelli's Pizza على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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