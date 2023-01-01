لعبة إستراتيجية متعددة اللاعبين تتيح للمستخدمين حكم دولة ما أو أن يكونوا رواد أعمال أو يجمعون مواطنيهم لبدء حرب مقاومة. eRepublik اللعبة الإستراتيجية على الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: erepublik.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ eRepublik. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.