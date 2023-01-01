clanker.io

تلعب هذه مطلق النار الميكانيكية يسير بخطى سريعة. تحكم في آلية المعركة وابق على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة في محطة تعدين مهجورة

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