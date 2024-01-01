Stickman Parkour 3 هي لعبة حركية تدعوك إلى مغامرة مثيرة في عالم Stickmen! تسابق عبر جميع المستويات المليئة بالجري والقفز والقلب والمزيد من الأعمال المثيرة! احترس من الفخاخ المختلفة والمنصات الصعبة والأعداء المتربصين في مكان قريب. جمع أكبر قدر ممكن من الفاكهة على طول الطريق لتعزيز درجاتك. هل تريد تحدي أصدقائك؟ قم بالإثارة عبر الإنترنت وتنافس في مباريات PvP المثيرة لمعرفة من هو أفضل لاعب في لعبة المنصات. أو كوّن فريقًا في الوضع التعاوني للتغلب على العقبات معًا. استعد للجري والقفز جنبًا إلى جنب مع أصدقائك!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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