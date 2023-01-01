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Ground Digger

Ground Digger

poki.com

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Ground Digger هي لعبة أركيد عادية تم تطويرها بواسطة IP Zlata Roshchina. أنت تمتلك شركة تنقيب في هذه اللعبة، وكل الثروات ملكك لتأخذها. قم بالتنقيب والحفر عميقًا في الأرض لكشف قطع الذهب والأحجار الكريمة وأنواع مختلفة من المعادن. قم بترقية أدواتك وتعمق أكثر، حيث تكمن الثروات الأكثر ندرة والأكثر قيمة. هناك العديد من المفاجآت في هذه الحفلة، وكل ما عليك فعله هو الحفر. اختر أحد الطرق الثلاثة للكشف عن جميع الثروات المختبئة تحتها. الحفر - انقر بزر الفأرة الأيسر. تم إنشاء Ground Digger بواسطة IP Zlata Roshchina. لديهم منصة أركيد لطيفة على Poki: Sweet Run.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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