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Woodcraft

Woodcraft

poki.com

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Woodcraft هي لعبة محاكاة حيث يمكنك القيام بأعمال النجارة الخاصة بك! قم بقطع قطعة الخشب المناسبة ورشها بالطلاء لتصنع إبداعاتك الفريدة. قم ببيع عملك لمن يدفع أعلى سعر لشراء مطاحن ومثاقب وبخاخات رائعة جديدة! اضغط باستمرار على زر الماوس الأيسر لاستخدام الأداة المحددة. نبذة عن المنشئ: تم إنشاء Woodcraft بواسطة Fomo Games. هذه هي لعبتهم الخامسة على Poki بعد Doctor Hero وScrew Factory وPerfect Peel وCookie Master.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Woodcraft. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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