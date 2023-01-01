Nugget Royale هي لعبة معركة ملكية حقيقية حيث عليك أن تصبح الدجاج الباقي على قيد الحياة فقط! أنت في طريقك إلى الوجهة النهائية ولكن هناك طريقة واحدة للخروج من هناك: ادفع جميع الدجاجات الأخرى جانبًا للتأكد من عدم وصولك إلى الآلة. ضع في اعتبارك أن كتكوتًا واحدًا فقط سيبقى على قيد الحياة لذا سيتعين عليك دفع الآخرين للأسفل... تُعرف Nugget Royale أيضًا باسم nuggetroyale.io وأنت تلعب في ساحة ضد 80 منافسًا آخر عبر الإنترنت. يمكنك لعب Nugget Royale عبر الإنترنت لمدة مجانًا على Poki.W/A/S/D - التحرك حول الفضاء - JumpPelican Party هو فريق من اثنين من المبدعين المقيمين في روتردام بهولندا. يقوم يورغن بإنشاء العناصر المرئية للألعاب. تم تطوير آليات اللعبة بواسطة Jesper (النهاية). لقد قاموا أيضًا بإنشاء Splix.io وDucklings.io.

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