Blob Drop هي لعبة بطيخ ممتعة من نوع Suika الشهير. إنها لعبة ألغاز مدمجة حيث تقوم بإسقاط أنواع مختلفة من النقط بشكل استراتيجي في كوب. شاهد النقط النطاطة وهي تسقط واحدة تلو الأخرى، وعندما تلتقي اثنتان من نفس النوع، تندمجان في نقطة أكبر! هدفك هو إنشاء أكبر نقطة ممكنة دون أن يفيض الكأس. إذا امتلأ الكوب كثيرًا وانسكبت نقطة ما، فستنتهي اللعبة! إلى أي مدى يمكنك أن تنمو النقطة الخاصة بك؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Blob Drop. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.