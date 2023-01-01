في Craftomation 2، يمكنك التحكم في مجموعة كبيرة من الروبوتات الصغيرة! لقد هبطت هذه الروبوتات على كوكب جليدي بعيد وسيتعين عليها إصلاح سفينة الفضاء الخاصة بها للعودة إلى المنزل. لسوء الحظ، الروبوتات ليست ذكية جدًا، لذا سيتعين عليك برمجتها وإخبارها بما يجب عليها فعله. لغة البرمجة الخاصة بالروبوتات بسيطة، لديك مجموعة من التعليمات البسيطة التي يمكنك ربطها معًا. إذا انتهى الروبوت من مهمة واحدة، فسوف ينتقل إلى المهمة المرتبطة به. يمكنهم جمع العناصر ودمجها وصنعها وإسقاطها. تأكد من إعداد الكود بشكل صحيح بالرغم من ذلك! إذا كان الروبوت الخاص بك لا يعرف ما يجب فعله، فسوف يتعطل. هل يمكنك أن تصبح المبرمج النهائي وتساعد الروبوتات الخاصة بك على العودة إلى المنزل؟

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