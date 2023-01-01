WebCatalog

Craftomation 2

Craftomation 2

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

اللعب على الويب

الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Craftomation 2 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

في Craftomation 2، يمكنك التحكم في مجموعة كبيرة من الروبوتات الصغيرة! لقد هبطت هذه الروبوتات على كوكب جليدي بعيد وسيتعين عليها إصلاح سفينة الفضاء الخاصة بها للعودة إلى المنزل. لسوء الحظ، الروبوتات ليست ذكية جدًا، لذا سيتعين عليك برمجتها وإخبارها بما يجب عليها فعله. لغة البرمجة الخاصة بالروبوتات بسيطة، لديك مجموعة من التعليمات البسيطة التي يمكنك ربطها معًا. إذا انتهى الروبوت من مهمة واحدة، فسوف ينتقل إلى المهمة المرتبطة به. يمكنهم جمع العناصر ودمجها وصنعها وإسقاطها. تأكد من إعداد الكود بشكل صحيح بالرغم من ذلك! إذا كان الروبوت الخاص بك لا يعرف ما يجب فعله، فسوف يتعطل. هل يمكنك أن تصبح المبرمج النهائي وتساعد الروبوتات الخاصة بك على العودة إلى المنزل؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Craftomation 2. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Blocky Universe

Blocky Universe

poki.com

Robot Awake

Robot Awake

poki.com

CATS - Crash Arena Turbo Stars

CATS - Crash Arena Turbo Stars

poki.com

Relmz.io

Relmz.io

poki.com

Odd Bot Out

Odd Bot Out

poki.com

Little Alchemy

Little Alchemy

littlealchemy.com

Pinturillo 2

Pinturillo 2

poki.com

Learn 2 Fly

Learn 2 Fly

poki.com

Mekabolt

Mekabolt

poki.com

The Final Earth 2

The Final Earth 2

poki.com

Bubbles 2

Bubbles 2

poki.com

Eagle Ride

Eagle Ride

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
WebCatalog
WebCatalog
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.