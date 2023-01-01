Gift Wrapped هي لعبة فلاش حيث يجب عليك العثور على عنصر من مجموعة من الهدايا خلال فترة زمنية محددة. تبدأ اللعبة بحد زمني قدره 20 ثانية ويزداد بمقدار خمس ثوانٍ تقريبًا في كل مرة يتم العثور فيها على هدية. هناك الكثير من كلاسيكيات عيد الميلاد والأعياد مثل آلات الكمان، وزجاجات النبيذ، والزلاجات على الجليد، والجوارب، ولعب الروبوتات، ودمى الدببة، وألعاب القطارات، وسيارات الألعاب، وقصب الحلوى، وحتى الخاتم اللامع! هل لديك ما يلزم لإدارة كل هدية في Gift Wrapped؟ انقر أو اضغط على الهدية التي تعتقد أنها تتوافق مع الصورة المعروضة. تم إنشاء Gift Wrapped بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا بتنسيق HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 وCave Chaos وMutiny وSkywire وTwin Shot وTest Subject Green وTest Subject Blueيمكنك لعب Gift Wrapped مجانًا على Poki.يمكن لعب Gift Wrapped على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

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