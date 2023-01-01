WebCatalog
Gift Wrapped

Gift Wrapped

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gift Wrapped على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Gift Wrapped هي لعبة فلاش حيث يجب عليك العثور على عنصر من مجموعة من الهدايا خلال فترة زمنية محددة. تبدأ اللعبة بحد زمني قدره 20 ثانية ويزداد بمقدار خمس ثوانٍ تقريبًا في كل مرة يتم العثور فيها على هدية. هناك الكثير من كلاسيكيات عيد الميلاد والأعياد مثل آلات الكمان، وزجاجات النبيذ، والزلاجات على الجليد، والجوارب، ولعب الروبوتات، ودمى الدببة، وألعاب القطارات، وسيارات الألعاب، وقصب الحلوى، وحتى الخاتم اللامع! هل لديك ما يلزم لإدارة كل هدية في Gift Wrapped؟ انقر أو اضغط على الهدية التي تعتقد أنها تتوافق مع الصورة المعروضة. تم إنشاء Gift Wrapped بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا بتنسيق HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 وCave Chaos وMutiny وSkywire وTwin Shot وTest Subject Green وTest Subject Blueيمكنك لعب Gift Wrapped مجانًا على Poki.يمكن لعب Gift Wrapped على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Gift Wrapped. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Twin Shot

Twin Shot

poki.com

Test Subject Green

Test Subject Green

poki.com

Mutiny

Mutiny

poki.com

Tanked Up

Tanked Up

poki.com

Silly Sausage

Silly Sausage

poki.com

Roly Poly

Roly Poly

poki.com

Twin Shot 2

Twin Shot 2

poki.com

Skywire 2

Skywire 2

poki.com

Magneboy

Magneboy

poki.com

Skywire

Skywire

poki.com

Enemy 585

Enemy 585

poki.com

Super Treadmill

Super Treadmill

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية