تعد Veritas Technologies شركة رائدة في إدارة البيانات السحابية المتعددة. يعتمد علينا أكثر من 80.000 عميل - بما في ذلك 87% من Fortune Global 500 - للمساعدة في ضمان حماية بياناتهم وقابلية استعادتها والامتثال لها. تتمتع شركة Veritas بسمعة طيبة فيما يتعلق بالموثوقية على نطاق واسع، مما يوفر المرونة التي يحتاجها عملاؤها ضد الاضطرابات التي تهددها الهجمات الإلكترونية، مثل برامج الفدية. لا يوجد بائع آخر قادر على مضاهاة قدرة Veritas على التنفيذ، مع دعم أكثر من 800 مصدر بيانات وأكثر من 100 نظام تشغيل وأكثر من 1400 هدف تخزين من خلال نهج واحد موحد. بدعم من تقنية Cloud Scale الخاصة بنا، تقدم Veritas اليوم استراتيجيتها لإدارة البيانات المستقلة التي تقلل من النفقات التشغيلية مع تقديم قيمة أكبر.

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