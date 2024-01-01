InformationWeek

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

InformationWeek.com: تحليل الأخبار والتعليق على استراتيجية تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إدارة تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والمرونة السيبرانية، وإدارة البيانات، وخصوصية البيانات، والاستدامة، والحوسبة السحابية، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والبرمجيات والخدمات، والمزيد.

الموقع الإلكتروني: informationweek.com

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