Arcserve

Arcserve

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الموقع الإلكتروني: arcserve.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Arcserve على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر Arcserve حلولاً استثنائية لحماية الأصول الرقمية التي لا تقدر بثمن للمؤسسات التي تحتاج إلى حماية واسعة النطاق وشاملة للبيانات وبرامج الفدية. تأسست شركة Arcserve عام 1983، وهي المزود الأكثر خبرة في العالم لحلول استمرارية الأعمال التي تحمي البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات متعددة الأجيال من خلال التطبيقات والأنظمة في أي مكان، وفي أماكن العمل وفي السحابة. تعتمد المؤسسات في أكثر من 150 دولة حول العالم على تقنيات وخبرات Arcserve المتكاملة ذات الكفاءة العالية للقضاء على مخاطر فقدان البيانات ووقت التوقف الطويل مع تقليل تكلفة وتعقيد النسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها بنسبة تصل إلى 50 بالمائة. يقع المقر الرئيسي لشركة Arcserve في مينيابوليس، مينيسوتا ولها مواقع في جميع أنحاء العالم.
الفئات:
Business
برامج النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت

الموقع الإلكتروني: arcserve.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Arcserve. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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