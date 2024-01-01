IO River

IO River

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الموقع الإلكتروني: ioriver.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من IO River على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تجعل IO River الانتقال إلى منصات CDN المتعددة سلسًا، مما يسمح للعملاء بالعمل بكفاءة والوصول إلى الأداء الأمثل والموثوقية والتكلفة. نحن نسميها: "Virtual Edge"، وهي طبقة غير مرتبطة بالموردين أعلى منصات CDN المتعددة مع صفر حمل على حركة المرور. تقدم IO River "Virtual Edge" - وهي طبقة موحدة من الأمان والتحكم في حركة المرور وخدمات الحوسبة بدون خادم بالإضافة إلى منصات الحافة الحالية لتحسين موثوقية الخدمات عبر الإنترنت وأدائها وتكلفةها.

الموقع الإلكتروني: ioriver.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ IO River. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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