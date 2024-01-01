MetaSpark

MetaSpark

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الموقع الإلكتروني: metaspark.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MetaSpark على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

MetaSpark هو مركز عمل ديناميكي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويزود الفرق بالمكونات اللازمة لإدارة المشاريع والأشخاص والعمليات. قم بتشكيل مسارات عمل فريدة بمساعدة لوحات المعلومات متعددة الاستخدامات والقوالب القابلة للتخصيص ومجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي في MetaSpark. يمكنك التكامل بسلاسة مع أكثر من 1000 تطبيق والتعاون دون عناء مع فريقك، والاستفادة من ميزات MetaSpark التعاونية لتعزيز العمل الجماعي الفعال وتحقيق إنتاجية رائعة. قم بتمكين فريقك من التركيز على الإستراتيجية والتنفيذ من خلال توفير أكثر من 60 ساعة شهريًا في المهام الإدارية. الميزات: -القائمة وطرق عرض كانبان وجانت -قوالب المشاريع التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي -قوالب الشركة -المستندات والملاحظات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي -لوحة معلومات الأهداف -لوحة معلومات العمل الخاصة بي -التعليقات والإشارات ومساحات العمل التعاونية -التقدير والمكافآت
الفئات:
Business
برامج إدارة المشاريع

الموقع الإلكتروني: metaspark.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MetaSpark. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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