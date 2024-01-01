MetaSpark هو مركز عمل ديناميكي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويزود الفرق بالمكونات اللازمة لإدارة المشاريع والأشخاص والعمليات. قم بتشكيل مسارات عمل فريدة بمساعدة لوحات المعلومات متعددة الاستخدامات والقوالب القابلة للتخصيص ومجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي في MetaSpark. يمكنك التكامل بسلاسة مع أكثر من 1000 تطبيق والتعاون دون عناء مع فريقك، والاستفادة من ميزات MetaSpark التعاونية لتعزيز العمل الجماعي الفعال وتحقيق إنتاجية رائعة. قم بتمكين فريقك من التركيز على الإستراتيجية والتنفيذ من خلال توفير أكثر من 60 ساعة شهريًا في المهام الإدارية. الميزات: -القائمة وطرق عرض كانبان وجانت -قوالب المشاريع التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي -قوالب الشركة -المستندات والملاحظات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي -لوحة معلومات الأهداف -لوحة معلومات العمل الخاصة بي -التعليقات والإشارات ومساحات العمل التعاونية -التقدير والمكافآت

الموقع الإلكتروني: metaspark.io

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