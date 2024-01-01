ACTouch Technologies

ACTouch Technologies

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الموقع الإلكتروني: actouch.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ACTouch Technologies على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعد ACTouch Technologies جزءًا من النظام البيئي للتصنيع الهندي. لقد قمنا بتصميم نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بنا بناءً على المشكلات الموجودة في صناعة التصنيع. نريد أن نصبح برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للتصنيع القائم على السحابة رقم واحد للشركات الصغيرة والمتوسطة في آسيا. يساعد منتجنا أصحاب الأعمال ورجال الأعمال في إدارة مبيعاتهم ومشترياتهم. الإنتاج والضمان وإدارة النقد والضوابط المالية. ACTouch، لا تحتاج حلول ERP السحابية الخاصة بنا إلى أي تثبيت أو تكوين للتطبيق حيث أنها متوفرة عبر الإنترنت ويمكن الوصول إليها عن طريق أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وما إلى ذلك. التطبيق متاح 24 × 7، 365 يومًا في السنة. لذا، لا يوجد أي توقف عن العمل، ولا توجد هجمات فيروسية أو بريد عشوائي، ولا استثمارات في المخلفات الصلبة والبرمجيات، وهذا يوفر الكثير من الأموال للشركات الصغيرة والمتوسطة. الميزات البارزة لمنتج AcTouch هي كما يلي. 1. وحدات الأعمال الأساسية: الفواتير والمدفوعات والإيصالات ودفتر الأستاذ العام ووحدات المخزون 2. عناصر التحكم في وصول المستخدم: يمكنك تحديد من يجب عليه استخدام القوائم وعناصر التحكم. 3. الضوابط المالية: مبدأ العين الأربعة (يقوم كاتبك بإدخال المعاملة ويمكنك الموافقة عليها). السيطرة الكاملة على الأمور المالية 4. الدخول الموحد: إذا كان لديك أكثر من شركة واحدة، فيمكنك الوصول إليها من خلال تسجيل دخول واحد. لا حاجة لتسجيلات دخول منفصلة. 5. لوحة المعلومات مع التنبيهات المالية وتنبيهات الأسهم، وتقارير التقادم (من يجب عليه أن يدفع لك وكم المبلغ)، وتقارير حالة البنوك. 6. قوالب مخصصة لكل مورد أو عميل (أنت تختار القوالب المخصصة لمن) 7. تتبع المخزون إلى مستوى الدفعة. 8. المعاملات والفواتير متعددة العملات 9. الوصول من الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية (سيتم إصدار ميزة جديدة قريبًا) 10. متوافق مع ضريبة السلع والخدمات الهندية.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: actouch.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ACTouch Technologies. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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