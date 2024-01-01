Acteamo

Acteamo

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: acteamo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Acteamo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Acteamo هو نظام لإدارة المشاريع عبر الإنترنت ويساعد على تأمين إدارة العمل باستخدام أدوات التعاون عبر الإنترنت.
الفئات:
Productivity
برامج إدارة المشاريع

الموقع الإلكتروني: acteamo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Acteamo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Teamhood

teamhood.com

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