MODX

MODX

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: modx.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MODX على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

MODX عبارة عن منصة متعددة الاستخدامات تقدم نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر (CMS) واستضافة سحابية مُدارة. فهو يمكّن المستخدمين من إنشاء مواقع ويب ديناميكية وإدارتها وتوسيع نطاقها بسرعة وأمان ومرونة استثنائية. يلبي MODX احتياجات المطورين ومديري المحتوى من خلال توفير أدوات للتعاون وتنظيم المحتوى والتحديثات السلسة، مما يضمن بيئة تطوير ويب آمنة وفعالة

الموقع الإلكتروني: modx.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MODX. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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