يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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MODX عبارة عن منصة متعددة الاستخدامات تقدم نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر (CMS) واستضافة سحابية مُدارة. فهو يمكّن المستخدمين من إنشاء مواقع ويب ديناميكية وإدارتها وتوسيع نطاقها بسرعة وأمان ومرونة استثنائية. يلبي MODX احتياجات المطورين ومديري المحتوى من خلال توفير أدوات للتعاون وتنظيم المحتوى والتحديثات السلسة، مما يضمن بيئة تطوير ويب آمنة وفعالة

الموقع الإلكتروني: modx.com

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