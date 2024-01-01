其他社群媒體軟體 - 最受歡迎的應用程式
“該產品是做生意的好夥伴嗎？”一直被證明是確定用戶對其他社群媒體產品滿意度的關鍵因素。它反映了產品促進和增強業務運作的程度，培養使用者和產品之間的協作和互利意識。 此外，「易用性」是影響用戶滿意度的關鍵因素。使用者喜歡直覺的介面和簡化的功能，使他們能夠輕鬆地瀏覽產品，從而最大限度地提高生產力並最大限度地減少挫折感。 「支持品質」是用戶滿意度的另一個基本決定因素。及時有效的支援服務可以讓使用者放心，只要他們遇到挑戰或需要澄清，就可以隨時獲得協助。此因素大大提高了使用者對產品的信心和整體滿意度。 最後，「易於管理」透過確保與管理產品相關的管理任務簡單而高效，在使用者滿意度方面發揮著至關重要的作用。使用者重視簡化配置、客製化和維護流程的管理功能，使他們能夠專注於實現自己的目標，而不會出現不必要的複雜情況。 透過優先考慮這四個因素（業務合作、易用性、支援品質和易於管理），其他社群媒體產品可以優化用戶滿意度並培養用戶群的長期參與度和忠誠度。
提議新的應用程式
Pictory
pictory.ai
Pictory 強大的人工智慧使您能夠使用文字創建和編輯專業品質的視頻，無需技術技能或下載軟體。
vidIQ
vidiq.com
vidIQ 可協助您取得在 YouTube 及其他平台上更快增加受眾群體所需的工具和知識。
Minea
app.minea.com
Minea 是終極電子商務產品搜尋工具。 Minea 追蹤所有網路上的所有廣告。 Facebook 廣告、影響者產品置入、Snapspy、所有網路都被追蹤。停止為一個網路支付 149 歐元的 adspy 費用，並發現 Minea。
Bio Link
bio.link
生物連結可讓您連結到所有頁面（網站、商店、部落格、社交貼文、影片等），讓您的受眾更容易發現您的所有內容。 該 Instagram、Twitter 和 TikTok 等平台僅允許簡介中存在一個連結。透過 Bio Link，您可以使用單一連結將所有頁面新增至您喜歡的平台。它的速度也非常快，非常優雅，並且針對點擊進行了優化，您還可以永遠免費享受分析、主題、嵌入等功能。
Submagic
submagic.co
使用 AI 支援的字幕提升您的影片 🚀 輕鬆的字幕、完美的表情符號和智慧突出顯示的關鍵字，全部由人工智慧產生。
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai！ 人工智慧以您的品牌語言生成和分享影片、輪播、單一圖像貼文。
Social Champ
socialchamp.io
統治數位空間的社群媒體管理工具。 使用 Social Champ 管理多個社交帳戶、創建帶有圖像或影片的貼文、組織收到的訊息、提高投資回報率、追蹤分析、產生報告、簡化和自動化內容創建過程。
Smash Balloon
smashballoon.com
完全可自訂的 WordPress 社群媒體來源外掛。顯示您的 Facebook、Instagram、Twitter 和 YouTube 來源 - 受到 130 萬用戶的信任。
Ripl
ripl.com
Ripl 讓小型企業能夠在幾分鐘內創建具有專業外觀的動畫影片、拼貼畫、幻燈片和分層靜態圖像帖子，以及立即安排或發佈到 Facebook、Instagram、LinkedIn、Twitter 和 YouTube。全部透過簡單易用的行動和桌面瀏覽器應用程式實現。
Inflact
inflact.com
Instagram 行銷工具包 使用智慧工具調整您的 Instagram 帳戶以適應業務 – 建立目標受眾、與客戶互動並規劃內容。只需 3 個步驟即可幫助潛在客戶發現您的產品並建立品牌忠誠度。
HeyLink.me
heylink.me
最好的企業和影響者使用的免費生物連結工具。最大限度地發揮每項數字計劃的影響。專為行動裝置設計。結果是神奇的。
Blog2Social
blog2social.com
WordPress 網站和部落格的社群媒體自動化。 在 Twitter、Facebook、LinkedIn、Instagram、Pinterest 等多個社交平台上自動發布、轉發、交叉發布和自動安排您的內容。自動將您的 WordPress 內容和部落格文章或任何其他來源的文字、圖像、連結和影片分享為社交媒體貼文。 Blog2Social 為您提供了許多選項，讓您的社群媒體管理更快、更輕鬆。
Collabstr
collabstr.com
在幾秒鐘內找到並僱用有影響力的人。 尋找 Instagram、TikTok 和 YouTube 影響者，為您的品牌創造獨特的內容。
LiveReacting
livereacting.com
運行互動式直播。 LiveReacting 透過為您的直播添加預先錄製的影片、遊戲、倒數計時和民意調查，幫助您獲得更多追蹤者和參與度。
Inksprout
inksprout.co
使用人工智慧驅動的字幕，在幾秒鐘內從您的部落格製作引人入勝的小型社交影片。
Connectio
useconnectio.com
自動化並優化您的 Facebook 廣告。
Dubb
dubb.com
全球以銷售為中心的視訊交流平台 - Video Your Self
Lnk.Bio
lnk.bio
Lnk.Bio 是一家由黑人女性擁有和領導的新創公司。 它是 Link-in-Bio 領域的 3 個創始人之一，並且： * 就創作者/使用者而言，是全球第二大連結生物服務； * 包括網域：Lnk.bio、Lnk.at 和 Ln.ki * Lnk.Bio 是最受歡迎且最強的生物連結 URL，也是自然 Google 搜尋的第一個結果； * Lnk.at 是最有效且最受歡迎的 URL，可提高參與度並增加流量； * Ln.ki 是生物連結行業中最短、最可愛的 URL - 只有 4 個字母； * 向 BIPOC、LGBTQIA+、殘障平等活動人士提供免費的 Activist Pro，即使不是在註冊的非...
PowerIn
powerin.io
PowerIn 是透過 ChatGPT 自動產生評論來提高您在 LinkedIn 上的活動的最佳工具。讓您的線上狀態處於自動駕駛狀態
Trendsmap
trendsmap.com
Twitter 見解可協助您的業務 - 詳細分析全球或按地區的任何主題。創建基於地圖的獨特視覺化效果，顯示整個國家、地區或世界的推文活動。我們強大的查詢和過濾工具使您能夠專注於您感興趣的特定領域。
ShopMyInfluence
shopmyinfluence.com
您的活動必不可少的影響者行銷工具。
Trend Watchers
trendwatchers.co
趨勢觀察者向內容創作者通報 30 多個類別的網路趨勢，並向他們展示如何使用我們的病毒影片製作工具從中獲利。我們的趨勢還可以用於商業創意、直銷、搜尋引擎優化、社交媒體和許多其他事物。
Curator
curator.io
免費為您的網站添加社交源的最簡單方法 Curator 是一個永久免費的社群媒體聚合器，可協助您收集和展示內容。 5 分鐘內即可設定您的 Feed。
Engage AI
engage-ai.co
Engage AI 會為您建立評論，以大規模吸引 LinkedIn 上的潛在客戶。節省撰寫評論的時間以吸引潛在客戶，並透過每個添加的接觸點實現更快的轉換。
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink 是一種連結管理解決方案，允許用戶將內容/材料合併到單一連結中。使用者可以列出社交媒體連結、建立媒體工具包或在自訂頁面上包含任何重要資訊。用戶還可以添加社交圖示、縮圖、影片預覽等，並為每個帳戶保留多個可以相互連結的頁面。
Buzzoid
buzzoid.com
Buzzoid 是全球領先的高品質 Instagram 追蹤者、按讚和觀看次數提供者。該公司於 2012 年由一群社群媒體專家創立，他們希望幫助其他人發展 Instagram 個人資料，從那時起就成為了行業內的巨頭。
Spikerz
spikerz.com
Spikerz 為內容創作者、企業和企業提供社群媒體保護。 Spikerz 相信，保護社群媒體帳號已成為當今的關鍵任務。不幸的是，駭客攻擊、封鎖和帳戶遺失的數量不斷增加，而沒有人為完全依賴這些管道的企業提供幫助。 我們在以下領域提供全面保護： * 駭客與網路攻擊 * 平台禁令和暫停 * 身份盜竊和冒充 * 機器人和假粉絲攻擊 * 影子禁令和平台條款違規 * 網路釣魚攻擊與詐騙
LiveCaster 3
livecaster.in
Livecaster 是一款基於 Windows 的應用程序，可讓用戶在 Facebook 和 YouTube 以及其他直播視訊平台上播放預先錄製的影片。它還支援多個社交媒體帳戶。透過使用直播影片進行影片行銷，獲得更多觀看次數並吸引更多受眾。此流量助推器提供 RTMP 支持，因此您可以在所有直播平台上進行直播。它提供詳細的培訓和 24/6 即時聊天支持，並且不需要任何第三方應用程式。
Growapp
growapp.digital
IA 支援社群媒體管理工具，用於編寫、批准、安排、分析和比較社群媒體上的內容。
Viral Pitch
viralpitch.co
Viralpitch 是一個自助式影響者行銷平台，它將品牌與社群媒體影響者聯繫起來以推廣其產品或服務。該平台提供了一個市場，品牌可以根據受眾人口統計、參與率和其他相關指標來瀏覽和選擇影響者。 Viralpitch 上的影響者經過驗證，該平台處理合作夥伴關係的所有交易和法律方面。透過利用影響者的影響力和可信度，Viralpitch 使品牌能夠吸引新受眾並推動其行銷活動取得成功。
TweetFull
tweetfull.com
Tweetfull 是一款成立於 2013 年的 Twitter 成長自動化軟體。十多年來，它一直幫助用戶擴大 Twitter 上的受眾，使許多人成為各自領域內的影響者。該平台提供了一系列旨在優化和提高參與度的工具，從而實現粉絲的自然成長並提高線上知名度。
Ad Targeting
adtargeting.io
AdTargeting 是一款 Facebook 興趣定位工具，可協助廣告主找到數千個隱藏的 Facebook 興趣。
Hypage
hypage.com
Hy.page 允許您在您的個人簡介連結中進行銷售。透過與 Stripe 和 Paypal 集成，您可以收集粉絲捐款、付費請求、銷售產品和獨家內容的會員資格。
Fastory.io
fastory.io
Fastory 是一家尖端行銷技術公司，提供領先的行動優先行銷套件。此交鑰匙解決方案使企業能夠以創造性的方式吸引、參與和轉化對其業務重要的人員，從而提升其行銷活動水平。 打造有意義的行動優先體驗從未如此簡單，垂直影片標題、沉浸式遊戲和潛在客戶生成聊天機器人的增強，與傳統登陸頁面和促銷相比，轉換率高達兩倍。 Fastory.io 為行銷人員提供了一個重要的平台，可以輕鬆實現大量與社群媒體整合的促銷遊戲，並從中獲取價值。該解決方案自推出以來一直追求績效，提供了強大的工具來收集和分析數據，從而提高企業行銷情報，同時滿足其可見度、承諾和忠誠度的目標。
Zlappo
zlappo.com
使用最聰明的 Twitter 自動化應用程式快速增加您的受眾。其他人安排推文。我們提供結果。