Brolly
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Brolly 是澳洲第一個社群媒體存檔工具，在建造時考慮到了政府合規性。 Brolly 在墨爾本創建，旨在提供簡單、創新的存檔解決方案，滿足合規標準，包括在澳洲儲存數據，因此您的記錄受到澳洲資料隱私法的保護。 良好的社群媒體參與意味著進行大量對話。如果您的組織透過其社交管道提供重要訊息，您應該記錄它們。 一旦您連接上，布羅利就會開始收集歷史和即時內容，因此您無需這樣做。透過 24/7 社交記錄管理在一處查看所有內容。 Brolly 使其易於匯出、受當地支援並且使用起來很愉快。
目錄:
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