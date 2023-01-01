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澳洲服務部（Services Australia），前身為人類服務部（Department of Human Services），更早前為社會安全部（Department of Social Security），是澳洲政府的執行機構，負責向符合資格的澳洲公民和永久居民提供一系列福利、健康、子女扶養費和其他服務。

網站： servicesaustralia.gov.au

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