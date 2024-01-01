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網站： socialall.dev

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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

SocialAll 是一項將當前世界上所有流行的社交網路 API 整合為一個統一 API 的服務，以方便程式設計師使用。 SocialAll支援所有社群網路功能（識別、好友、訊息、發布、照片/影片）。我們不僅為開發者節省了大量學習API的時間，而且在API變更時也可以進行升級和維護。使用REST API協定（HTTP）與系統/應用程式通信，以便在任何系統/語言上輕鬆開發。 當 API 發生變化時，錯誤修復並快速更新。 所有社交功能都有小工具。 SocialAll還有關於一段時間內的使用者數量和請求數量的統計系統。

目錄:

Productivity
社群媒體分析軟體
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網站： socialall.dev

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