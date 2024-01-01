使用 WebCatalog Desktop 上「LiveCaster 3」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

Livecaster 是一款基於 Windows 的應用程序，可讓用戶在 Facebook 和 YouTube 以及其他直播視訊平台上播放預先錄製的影片。它還支援多個社交媒體帳戶。透過使用直播影片進行影片行銷，獲得更多觀看次數並吸引更多受眾。此流量助推器提供 RTMP 支持，因此您可以在所有直播平台上進行直播。它提供詳細的培訓和 24/6 即時聊天支持，並且不需要任何第三方應用程式。

目錄 :

網站： livecaster.in

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