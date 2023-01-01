Yoga - Down Dog
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網站： downdogapp.com
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使用下犬式，每次來到墊子上時，您都會獲得全新的瑜珈練習。與預先錄製的影片不同，下犬式不會讓您一遍又一遍地進行相同的鍛鍊。 Down Dog 擁有超過 60,000 種不同的配置，讓您能夠打造自己喜愛的瑜珈練習！
網站： downdogapp.com
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