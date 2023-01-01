正在尋找新的運動方式？想要花更少的錢參加瑜珈課程嗎？需要協助尋找新的居家運動方法嗎？ Mindbody 應用程式可以幫助您找到在海灘上鍛鍊身體的最佳場所。無論您是在尋找初學者鍛鍊還是試圖實現 30 天的健身目標，您都可以在 Mindbody 上找到這一切。超過 52,000 家企業提供瑜珈、皮拉提斯、HIIT、自行車、槓鈴、跆拳道、舞蹈、舉重訓練、循環訓練、訓練營等健身課程！為了讓您在運動後恢復健康，可以預訂按摩、臉部護理、針灸或冷凍療法，並以美容預約結束一切——所有這些都在一個應用程式中完成。

網站： mindbodyonline.com

免責聲明：WebCatalog 與 Mindbody 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。