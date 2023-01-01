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正在尋找新的運動方式？想要花更少的錢參加瑜珈課程嗎？需要協助尋找新的居家運動方法嗎？ Mindbody 應用程式可以幫助您找到在海灘上鍛鍊身體的最佳場所。無論您是在尋找初學者鍛鍊還是試圖實現 30 天的健身目標，您都可以在 Mindbody 上找到這一切。超過 52,000 家企業提供瑜珈、皮拉提斯、HIIT、自行車、槓鈴、跆拳道、舞蹈、舉重訓練、循環訓練、訓練營等健身課程！為了讓您在運動後恢復健康，可以預訂按摩、臉部護理、針灸或冷凍療法，並以美容預約結束一切——所有這些都在一個應用程式中完成。

網站： mindbodyonline.com

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