WebCatalog
Playbook

Playbook

my.playbookapp.io

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Playbook」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Playbook 是市場上頂級的健身應用程式之一，您可以在其中直接支援您最喜歡的創作者。您的大部分訂閱直接流向創建您喜愛的鍛煉和課程的人。透過手機即可接觸世界領先的健身影響者、教練、健康專家、運動員等。擁有超過 56,000 次鍛鍊和 500 多名教練，每個人都能找到實現健康和保健目標的方法。帶著 Playbook 去健身房；在家甚至旅行時也能運動——透過下載運動內容，您可以隨時隨地出汗。

網站： playbookapp.io

免責聲明：WebCatalog 與 Playbook 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

iFIT

iFIT

ifit.com

Mindbody

Mindbody

mindbodyonline.com

Fitbod

Fitbod

app.fitbod.me

Active by POPSUGAR

Active by POPSUGAR

active.popsugar.com

TrainerPlan

TrainerPlan

app.trainerplan.co

Bodybuilding.com

Bodybuilding.com

bodybuilding.com

SugarWOD

SugarWOD

app.sugarwod.com

PerfectGym

PerfectGym

perfectgym.com

FitOn

FitOn

app.fitonapp.com

Mindbody Business

Mindbody Business

clients.mindbodyonline.com

Livestrong

Livestrong

livestrong.com

DAREBEE

DAREBEE

darebee.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策