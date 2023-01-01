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Playbook 是市場上頂級的健身應用程式之一，您可以在其中直接支援您最喜歡的創作者。您的大部分訂閱直接流向創建您喜愛的鍛煉和課程的人。透過手機即可接觸世界領先的健身影響者、教練、健康專家、運動員等。擁有超過 56,000 次鍛鍊和 500 多名教練，每個人都能找到實現健康和保健目標的方法。帶著 Playbook 去健身房；在家甚至旅行時也能運動——透過下載運動內容，您可以隨時隨地出汗。
網站： playbookapp.io
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