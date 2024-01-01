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Fastory 是一家尖端行銷技術公司，提供領先的行動優先行銷套件。此交鑰匙解決方案使企業能夠以創造性的方式吸引、參與和轉化對其業務重要的人員，從而提升其行銷活動水平。 打造有意義的行動優先體驗從未如此簡單，垂直影片標題、沉浸式遊戲和潛在客戶生成聊天機器人的增強，與傳統登陸頁面和促銷相比，轉換率高達兩倍。 Fastory.io 為行銷人員提供了一個重要的平台，可以輕鬆實現大量與社群媒體整合的促銷遊戲，並從中獲取價值。該解決方案自推出以來一直追求績效，提供了強大的工具來收集和分析數據，從而提高企業行銷情報，同時滿足其可見度、承諾和忠誠度的目標。

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