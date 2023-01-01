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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

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協調整個商店網路的價格和促銷活動很困難。 Last Yard 自動化了複雜性，因此您可以轉換更多客戶。 Last Yard 是領先的貨架邊緣促銷平台，可在購買時轉換客戶。 透過跨商店網路協調即時促銷活動來提高客戶參與度和收入。

網站： lastyard.com

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