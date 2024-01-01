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Instagram、Facebook、Twitter、Quora、LinkedIn、YouTube、Pinterest、Reddit、Tumblr 自動化： 社群媒體絕對有能力接觸到全球數百萬人。身為社群媒體行銷人員，您不希望每天有幾個額外的時間嗎？我們肯定知道答案是肯定的。您可能是世界上眾多行銷人員中的一員，他們每天都在努力完成所有社群媒體任務，並且厭倦了執行重複性任務。 我們每天都要處理很多事情，無法與家人和朋友共度時光，特別是我們的工作不再是朝九晚五，任務清單不斷增加，清單越來越長，我們的工作量也不斷增加。壓力水平。 我們都在尋找一種對社群媒體產生更大影響的方法，特別是在更短的時間內。幸運的是 Socinator 讓我們能夠做到這一點。

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