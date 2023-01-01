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Social Blade（有時拼寫為 SocialBlade）是一個追蹤社交媒體統計和分析的美國網站。 Social Blade 主要追蹤 YouTube 平台，但也有有關 Twitch、Facebook、Instagram、Twitter、TikTok、Trovo、Dailymotion、Mixer、DLive 和 StoryFire 的分析資訊。 Social Blade 作為第三方 API 發揮作用，為用戶提供這些不同社交媒體平台的匯總數據。 Jason Urgo 是 Social Blade 的執行長。

網站： socialblade.com

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