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SellitPics 是一款線上軟體，可建立自動化的超個人化影像訊息，讓您在 Facebook、LinkedIn、電子郵件以及登陸頁面上獲得更多客戶和銷售。 SellitPics 的主要特點： * 在社群媒體上向您的潛在客戶發送個人化圖像訊息。 * 發送帶有個人化圖像的電子郵件並提高您的點擊率。 * 使用個人化圖像和文字建立超級個人化的登陸頁面。 * 讓您的潛在客戶感到高興和驚喜並被記住。 * 您的郵件從令人討厭的垃圾郵件中脫穎而出。永遠不會再被封鎖。 * 易於使用的介面。您將在幾分鐘內建立自訂圖像。 * 支援大規模個人化。隨心所欲地使用。 * 數十個現成的模板。立即開始。 * 存取由像您這樣的使用者共享的公共模板。 * 強大的模板編輯器。修改其他人的模板或從頭開始製作您的模板。 * 使用任意 HTML 程式碼在您的自訂圖像中使用。

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