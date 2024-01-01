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SocialEpoch 是一家 B2B 社群銷售解決方案供應商，致力於幫助企業利用社群媒體的力量來推動銷售並提高品牌知名度。我們的專家團隊深入了解 B2B 公司在數位時代面臨的獨特挑戰和機會。 我們與客戶密切合作，制定適合其特定業務目標和目標受眾的客製化社交銷售策略。我們相信，社群媒體是希望與客戶建立聯繫、建立有意義的關係並推動業務成長的 B2B 公司的重要工具。 SocialEpoch 為現代數位行銷平台和管道以及 SalesTech 軟體提供完整的端到端解決方案，使企業能夠保持領先地位。 Facebook 行銷自動化工具和 WhatsApp SCRM 是我們的兩款主要產品，具有自動主動社交參與、RPA 技術和一體化行銷和銷售平台。我們也提供培訓和支持，幫助我們的客戶有效實施和維持他們的社交銷售工作。 借助自動化銷售和行銷工具，領先競爭對手一步。我們相信，應該利用創新和技術來幫助企業達到新的高度，而我們已經為您實現了這一目標。

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