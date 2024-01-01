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網站： dream100.ai

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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Dream100.ai是一種創新工具，誕生於尖端人工智慧技術和Dream100 Engagement的強大策略的交叉點。用於使用人工智慧透過類似人類的評論與 Dream100（可以影響特定領域的 Dream 客戶的 LinkedIn 創作者）的 LinkedIn 貼文互動。由於缺乏信任，大多數 B2B 創辦人或服務提供者的冷 DM/郵件回覆率低於 1%。為了建立信任並將回應率提高到 30%，他們需要在推銷服務之前直接與夢想客戶或 Dream100 接觸。我們的軟體將每天手動參與的時間從 5 小時減少到 1 小時。

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網站： dream100.ai

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