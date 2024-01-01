Dream100.ai是一種創新工具，誕生於尖端人工智慧技術和Dream100 Engagement的強大策略的交叉點。用於使用人工智慧透過類似人類的評論與 Dream100（可以影響特定領域的 Dream 客戶的 LinkedIn 創作者）的 LinkedIn 貼文互動。由於缺乏信任，大多數 B2B 創辦人或服務提供者的冷 DM/郵件回覆率低於 1%。為了建立信任並將回應率提高到 30%，他們需要在推銷服務之前直接與夢想客戶或 Dream100 接觸。我們的軟體將每天手動參與的時間從 5 小時減少到 1 小時。

目錄 :

網站： dream100.ai

免責聲明：WebCatalog 與 Dream100.Ai 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。