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Pinflux 是一款數位工具，可讓您在 Pinterest 上提升業務。 Pinflux 是電子商務、網站、部落格甚至社交網路不斷增長的流量來源。隨著 Pinterest 的發展，您可以使用 Pinflux 來尋找內容、自動執行任務並帶來大量流量。 Pinterest 的特點： * 尋找優質 Pin 圖和趨勢，為 Pinterest 表獲取免費且無限制的流量 * 創建並推廣多張牌桌，以吸引最優質的流量 * 自動安排 pin 和帖子 * 自動追蹤按讚、分享、追蹤者並建立 Pinterest 俱樂部以吸引更多訪客 * 取消追蹤您不追蹤的帳戶 * 無需API即可快速輕鬆安裝 * 新增更多描述、連結來呼叫訪客的操作 借助強大的 Pinterest 行銷管理，從未充分利用的來源獲得 100% 免費的自然流量！

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