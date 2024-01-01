Viral Pitch

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Viralpitch 是一個自助式影響者行銷平台，它將品牌與社群媒體影響者聯繫起來以推廣其產品或服務。該平台提供了一個市場，品牌可以根據受眾人口統計、參與率和其他相關指標來瀏覽和選擇影響者。 Viralpitch 上的影響者經過驗證，該平台處理合作夥伴關係的所有交易和法律方面。透過利用影響者的影響力和可信度，Viralpitch 使品牌能夠吸引新受眾並推動其行銷活動取得成功。

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