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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
機器人平台是專為建構和部署互動式聊天機器人而設計的工具。這些平台使公司能夠創建智慧的對話機器人，與客戶互動並協助向用戶傳遞訊息。這些平台提供一系列開發工具，例如框架和 API 工具集，可實現可自訂的機器人創建。通常，這些機器人是可擴展的，能夠同時在各種通訊平台和多個設備上提供服務。有些平台甚至提供廣告和支付整合功能。此外，它們還提供維護功能來解決發布後可能出現的問題。 許多機器人平台利用人工智慧和機器學習產品來實現先進的性能和分析。他們利用自然語言處理 (NLP) 工具來解釋文字並與人工智慧平台有效互動。 要納入機器人平台類別，產品必須： 1.提供Bot部署能力。 2. 提供機器人開發框架，方便客製化。 3. 使用戶能夠為其機器人定義行為和程式回應。 4. 提供使用者用於對已發布的機器人進行維護和更新的工具。
提議新的應用程式
ManyChat
manychat.com
Manychat是世界上D2C品牌，零售商店，非營利組織，餐館，房地產公司的＃1 Omnichannel平台。曼查特（Manychat）成立於2016年，每年都有超過10億個對話，並在190多個國家 /地區使用。立即吸引您的客戶。在Instagram直接消息，Facebook Messenger，WhatsApp和SMS中自動進行交互式對話，以發展您的品牌。無論您是想生成更多的潛在客戶，自動化廣告系列，還是通過增加SLA時代來提高客戶滿意度，Manychat都擁有解決業務營銷需求的所有工具。這就是聊天營銷以及Manychat是什麼。
Chatbase
chatbase.co
為您的數據自訂 ChatGPT。 只需上傳您的文件或添加指向您網站的鏈接，即可獲取類似 ChatGPT 的聊天機器人來儲存您的資料。然後將其作為小部件添加到您的網站或透過 API 與其聊天。
ChatBot
chatbot.com
ChatBot 讓您在幾分鐘內使用不同的範本建立聊天機器人，並立即自動執行關鍵任務。輕鬆拖放新元素以使任何模板適應您的需求。 ChatBot 已準備好開箱即用，而 AI 演算法可協助您隨著時間的推移改進回應。 設計流暢的對話體驗，與客戶建立更好的關係。發送動態回應，鼓勵客戶聊天和互動。混合搭配文字、圖像、按鈕和快速回覆來展示您的品牌、產品和服務。 透過一鍵整合（Facebook Messenger、Slack、LiveChat、WordPress 等）在不同平台和頻道上使用 ChatBot。使用開放 API、Webhooks 和 Zapier 將您的聊天機器人連接到您能想到的任何東西。
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow 讓雄心勃勃的團隊能夠建立有影響力的 AI 代理程式。 Voiceflow 深受設計師和開發人員的喜愛，可協助團隊共同建立、測試、交付、衡量和改進語音和聊天體驗。中階市場和財富 500 強企業的對話式 AI 產品團隊（從 ClickUp 和 Instacart 到摩根大通和家得寶）信賴 Voiceflow 作為他們的協作式 AI 代理構建平台。直覺的代理建構器畫布、知識庫和內容管理系統與可擴展的開發人員工具包相結合，用於交付可在整個客戶體驗中擴展的高級人工智慧代理。如今，全球有超過 25 萬個雄心勃勃的團隊正在 Voiceflow 上建立代理商。
Relevance AI
relevanceai.com
相關性AI是一個綜合平台，旨在幫助企業建立和管理AI勞動力。它提供了工具和解決方案來招募可以自動化的AI代理，從銷售和營銷到客戶支持和運營。該平台提供了無代碼構建器，使任何人都可以輕鬆地創建和部署強大的AI代理，而無需高級技術技能。
Kindly
kindly.ai
由人工智慧驅動的生成式聊天機器人旨在實現自動化支援和推動銷售。 我們是歐洲領先的優質聊天機器人供應商之一，專門開發用於客戶服務和通訊的人工智慧和自動化解決方案。 我們提供的平台結合了先進的機器學習技術和自然語言處理 (NLP)，以增強客戶體驗並提高客戶服務流程的效率。 是什麼讓 Kindly 與眾不同？ 更少的維護和更多的內容生產！ Kindly 的人工智慧將建議新的訓練數據，您只需點擊按鈕即可接受。 易於客製化 聊天機器人無需編碼即可適應您的品牌！ 不僅僅是按鈕 Kindly 的聊天機器人可以回答特定問題，而不是強迫使用者選擇甚至可能不相關的按鈕。 多種語言 用一種語言訓練聊天機器人，它可以理解一百多種查詢！ 我們的客戶包括 Adecco、VOI、挪威航空、Lindex、Hertz、Comviq、Schibsted、Jotun 和 Kahoot。 輕鬆與頂級 CRM 提供者（例如 Dixa、Salesforce、Freshdesk、Zendesk 和 Hubspot 等）整合。
Lindy
lindy.ai
Lindy 是一位人工智慧助理，旨在管理您的日常任務，並擔任忙碌的專業人士的行政助理。 Lindy AI 代理與您現有的工具集成，並具有自動化日常工作所需的個人化環境。 無論您是在尋找 * 自動化行政助理，用於整理電子郵件和規劃旅行 * 抄寫員抄寫醫療記錄 * 用於自動化客戶支援的聊天機器人 * 或為您的業務職能和團隊客製化解決方案... 有一個林迪適合你。 如果沒有，您可以在幾分鐘內建立一個專門構建的人工智慧代理，而無需一行程式碼。
Qualified
qualified.com
資格是使用Salesforce的收入團隊的管道生成平台。領先的B2B品牌，例如Adobe，LaunchDarkly，SurveyMonKey，Theboutspot和VMware Trust，有資格通過利用其最大的銷售和營銷資產（公司網站）來發展其管道，以識別最有價值的買家，可識別購買者的意圖，以及立即購買者的意圖，以及立即識別的信號開始銷售對話。使用合格的客戶報告的銷售會議增加了10倍，潛在客戶轉換增加了4倍，管道增加了6倍。 合格的，建立在Salesforce的基礎上，將網站與Salesforce數據聯繫起來，以識別基於帳戶的買家意圖並促進實時銷售對話。合格的AppExchange在Salesforce AppExchange中排名第一，在G2上的20個類別中排名第一。合格的總部位於舊金山，由前Salesforce CMO Kraig Swensrud和前Salesforce Product SVP Sean Whiteley領導，並由Norwest Venture Partners，Redpoint Ventures和Salesforce Ventures資助。要了解更多信息，請訪問合格網站。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一個用於建立 ChatGPT 聊天機器人的生成式 AI 平台，使用戶能夠創建具有直覺構建體驗的聊天機器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支援。 該平台提供廣泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，後者提供了下一代聊天機器人編輯器。 此外，該平台還包括 Hub，這是用戶可以用來將聊天機器人與其他工具和服務整合的最大整合集合。 它還提供各種資源，包括文件、影片教學、SDK 和 Discord 社群論壇。 Botpress Cloud 是該平台的新功能，用戶可以嘗試更快地建立和部署聊天機器人，而其視覺化流程編輯器提供了直覺的視覺化流程編輯器，讓用戶將用戶的對話變為現實。 該平台還提供由最大的聊天機器人開源社群提供支援的各種預建整合和技能，使用戶能夠加快建置過程。聊天機器人。 此外，Botpress 還提供跨所有管道的一鍵部署，以滿足使用者所在的位置。 Botpress 受到數千家組織的信賴，並建立了各種模板，包括購物伴侶、健康機器人模板、銀行支援、IT 助理、電信計費顧問、健身朋友、人力資源助理和語言導師聊天機器人。 總體而言，Botpress 提供了各種工具和功能，使建置和部署聊天機器人變得更快、更輕鬆。
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力於提供買家體驗和對話式人工智慧的公司，它激勵企業創造更具吸引力的客戶體驗，一次一個對話。其以人為本、人工智慧驅動的平台傾聽、理解和學習買家的意見，在每個接觸點提供個人化的體驗和建議。 Drift 正在創造一個人工智慧幫助人類將對話轉化為關係的世界。 Drift 協助全球數以千計的客戶將對話資料和買家行為轉化為更深層的關係、更多管道和更多收入。該公司成立於 2015 年，是對話式行銷領域的先驅，旨在幫助消除 B2B 購買流程中的摩擦。隨著買家期望不斷提高，人工智慧成為大規模賦能有意義的客戶旅程的核心，Drift 正在顛覆它所創造的類別。
Sendbird
sendbird.com
Sendbird 相信對話是建立顧客關係的核心。因此，我們為跨聊天、語音和視訊的行動應用程式建立了世界上最成熟的對話平台。 Virgin Mobile、Hinge 和 Paytm 等行業領導者每月使用 Sendbird 來提高數億用戶的交易量和忠誠度。事實上，Sendbird 為超過 3 億月度活躍用戶的應用程式內對話提供支持，每月向 1200 個全球客戶發送超過 70 億條訊息。示範Sendbird 的實際應用：https://sendbird.com/products/demos Sendbird 總部位於加州聖馬特奧，得到了re ICONIQ Growth、STEADFAST Capital Ventures、Tiger Global Management、Meritech Capital、Emergence Capital、Shasta Ventures 的支持。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
Bot Libre
botlibre.com
與數千個人工智慧機器人聊天，或創建您自己的人工智慧機器人 Bot Libre 可讓您創建自己的聊天機器人、訓練它們並與其他人分享。 與我們開放的機器人目錄中的數千個機器人聊天。與想要成為你朋友的機器人、想要成為你女朋友或男友的機器人、想要統治世界的機器人、模仿歷史或名人的機器人聊天。 Bot Libre 還支援聊天室、即時聊天和論壇。您甚至可以將聊天機器人添加到聊天室。 將您的機器人連接到社交媒體、Facebook、Twitter、IRC、電子郵件、Telegram、簡訊等。 您可以用多種不同的語言進行真實的語音和語音聊天。 從我們的頭像庫中選擇您的機器人的圖像、影片或 3D 動畫頭像，或使用手機中的圖片和影片建立自己的頭像。製作一個看起來和行為都像你的機器人。 透過更正聊天中的回應或在管理控制台中查看對話，可以輕鬆訓練 Bot Libre 機器人。機器人還可以自動向使用者或聊天室學習。您可以控制您的機器人向誰學習以及誰可以糾正它。機器人還可以使用先進的 Self 腳本和 AIML，並擁有先進的人工智慧，包括情感、意識、學習和理解。 Bot Libre 還可以透過網路訪問，並且網頁介麵包含附加功能，例如上傳聊天日誌、編寫腳本以及將機器人連接到 Twitter、Facebook、Telegram、Instagram、Discord、WhatsApp、電子郵件、簡訊、IVR、Alexa 、及其他平台。 建立您自己的聊天機器人應用程序，或使用開源 Bot Libre SDK 將聊天機器人、即時聊天、聊天室或論壇添加到您現有的應用程式。 Bot Libre 是一個開源項目，請在 GitHub 上加入專案。
Tars
hellotars.com
Tars 幫助行銷和客戶服務團隊優化他們的轉換管道，自動化他們的客戶服務交互，並使用聊天機器人重新定義他們的客戶體驗。 在聊天機器人或對話式登陸頁面上，訪客會看到一個自動聊天機器人，它會透過文字開始更人性化的對話，僅向他們提供有關您的產品/服務的相關信息，並在正確的時間詢問他們的聯絡資訊。 透過這種方法，用戶不會被典型靜態登入頁面上列出的所有資訊淹沒，他們可以專注於與聊天機器人進行一次對話。這增加了用戶提供資訊並將其轉化為您的潛在客戶的機會。 受到沃達豐、美國運通、博世、加州大學、Adobe、戴姆勒等 500 多個全球品牌的信賴。 Tars 擁有世界上最大的聊天機器人範本庫，擁有超過 950 個跨行業和用例的聊天機器人範本。
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI 是一個聊天機器人建構器，它使企業能夠透過使用革命性的人工智慧技術將客戶溝通提升到一個新的水平。該平台提供了一種簡單而強大的方法來創建聊天機器人，這些機器人可以以類人的、友好的方式與客戶進行交流，並對他們的查詢提供詳細的答案。 該工具利用 Open AI 的內建 ChatGPT，使企業能夠向客戶介紹其產品和服務、回答他們的問題、推薦產品等。 Chatfuel AI 適用於 Telegram、Facebook Messenger、Instagram 和 WhatsApp 等流行通訊工具以及網站。 Chatfuel AI 提供兩種定價計劃，即 Grow 和 Enterprise，前者起價為每月 79 美元，並提供 14 天免費試用。 企業計畫為企業客戶提供量身訂製的機器學習解決方案，具有自訂 AI 個性、對話風格、網路鉤子、整合等。 該平台只需幾分鐘即可輕鬆設置，用戶可以預約電話以獲得團隊的幫助。 Chatfuel AI 受到 Grow 等公司的信賴，並提供與通訊工具、社交媒體的整合和無限的知識庫更新等功能。
Botmake
botmake.io
Botmake.io 是一個超級簡單、乾淨的無程式碼聊天機器人創建工具，適用於商業或娛樂目的。用戶可以將聊天機器人添加到他們的網站並改善訪客的體驗。
SentiOne
sentione.com
SentiOne 是一個人工智慧客戶服務自動化平台。該工具使用專有演算法監控全球互聯網（社交媒體、入口網站、論壇和部落格），收集公眾提及的內容，並自動分析它們以獲取消費者見解。整合的互動模組允許客戶服務團隊管理多個管道的線上對話並直接從一個平台進行回應。
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate 是一個人工智慧驅動的客戶服務自動化平台，旨在提供卓越的客戶體驗。其主要功能包括能夠使用生成式人工智慧聊天機器人和即時聊天來實現客戶服務自動化。 該平台有助於有效擴展和自動化客戶溝通。該工具包括“Kompose Chatbot Builder”和“Generative AI Chatbot”，用於設計和實施針對特定業務需求量身定制的 AI 聊天機器人。 憑藉其 Dialogflow 整合功能，它可以幫助企業簡化聊天機器人的創建流程。其他功能包括常見問題解答聊天機器人、即時聊天以及針對電子商務、醫療保健、教育和銀行等特定行業的解決方案。 可與流行平台集成，增強全通路訊息並提供 CRM、自動化和分析。此外，它還允許創建和管理 WhatsApp 業務聊天機器人，從而增強全通路客戶互動。 憑藉無程式碼聊天機器人建置和輕鬆、準確、即時的培訓等功能，它有助於輕鬆部署和即插即用整合。 其設計明確考慮了客戶服務自動化，旨在增加首次回應時間、減少平均解決時間、降低每個解決方案的成本並提高客戶保留率。
Botsify
botsify.com
Botsify 是一個平台，供個人和企業在不知道如何編碼的情況下創建自己的智慧聊天機器人。 人們自己比任何人都更了解自己的業務，作為業務案例專家，他們可以自動執行常見問題解答、客戶支援、填寫表格以及從人們那裡收集資料等任務。 我們的目標是改變商業、教育和人機介面與任何科技產品的對話。我們將對話/用例自動化，以便人們現在可以進行電腦談話/表演/接受螢幕上的人的指示。我們以顛覆性的方式實踐成為最好的使命，並推出新的語音產品！
TextIt
textit.com
TextIt 允許任何人在世界任何地方直觀地建立互動式簡訊和語音應用程式。 TextIt 的核心是我們獨有的流程引擎。透過流程，任何人都可以設定或修改複雜的簡訊或語音應用程序，而無需程式設計師或昂貴的諮詢公司。 使用基本的 Android 手機，您可以在任何國家/地區立即啟動簡訊應用程序，同時避免昂貴的設置成本或外部技術支援。
UChat
uchat.au
UChat 是一個綜合性聊天機器人平台，旨在協助企業實現營運自動化。其定義特徵之一是其無程式碼性質，這使企業能夠在沒有任何程式設計知識的情況下創建自己的聊天機器人。 UChat 被認為是一個基於視覺的平台，它實現了拖放流程建構器，使用戶能夠直觀地設計和部署複雜的對話流程。 此外，UChat 提供了跨各種平台的覆蓋範圍，並承諾吸引無論身在何處的客戶。支援的管道包括但不限於Facebook Messenger、WhatsApp、Google Business Messenger、Telegram、SMS、Voice、Line、Viber、微信、Slack 和電子郵件。的服務適當的回應 24/7。 該平台採用 OpenAI/ChatGPT 和 Dialogflow 等人工智慧服務來提高機器人互動的效率和品質。 該平台還擁有集中式即時聊天和收件匣系統，可增加與客戶的互動並簡化內部溝通。 ，預先設計的範本庫可供使用。 該平台還配備了各種先進的構建模組，用於打造更精緻、更有效的聊天機器人。
The Bot Platform
thebotplatform.com
開始打造更好的員工體驗。 Bot Platform 易於使用的無程式碼平台可讓任何人在 Microsoft Teams、Facebook 的 Workplace 和 Messenger 等通訊管道上建立自己的機器人、數位助理和自動化工作工具。在可信賴、安全且可擴展的環境中輕鬆建立應用程式、自動化工作流程並將流程整合到員工和客戶使用的通訊管道和數位環境中。 從可編輯範本開始或從頭開始建立機器人，以幫助提高員工敬業度和生產力。建立客製化識別計畫、新入職助理、領導力問答應用程式、員工創新工具、發送脈搏調查、衡量公司士氣、提供個人化學習計畫、自動回答常見問題或自動幫助台查詢。 無論您想要建立什麼工作工具，都可以使用 Bot Platform 來建置它們。
CBOT
cbot.ai
CBOT 是一家領先的對話式人工智慧公司，提供對話式人工智慧和生成式人工智慧的企業級人工智慧解決方案。我們專注於透過基於人工智慧的聊天機器人增強金融服務、電子商務、電信和客戶服務領域的客戶體驗，幫助企業實現提高客戶忠誠度和收入的目標。
500apps
500apps.com
Crm.io by 500Apps是一種高級CRM軟件，可通過最佳的基於雲的客戶關係管理軟件來推動更多銷售額，並更快地發展業務。每位用戶以$ 14.99的價格訪問50個應用程序。 功能：1。潛在客戶管理：潛在客戶管理軟件可以在一個中心位置添加和管理所有潛在客戶。使用一流的聯繫人管理功能輕鬆管理客戶信息並培養客戶關係。結束更多的工作。 2.聯繫管理軟件：CRM.IO的聯繫管理軟件可以管理客戶信息，並從一個中心位置發展更牢固的客戶關係。 3.帳戶管理軟件：智能帳戶管理軟件了解您的客戶的業務需求，並贏得更多的交易，並在您的銷售追求中對關鍵帳戶進行戰略性觀點。 4。交易管理：交易管理軟件可以跟踪，管理和贏得與不斷增長的業務的更多交易。 5。銷售自動化軟件：用於成長的企業的銷售自動化軟件，以輕鬆自動化複雜的銷售流程。智能，強大的銷售自動化，節省時間，簡化您的銷售流程，並通過幾分鐘內自動化銷售和業務工作流程來擴展業務。
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai 讓企業能夠透過我們由人工智慧驅動的生成式客戶服務自動化平台創造令人難忘的客戶對話。我們的願景是推動完全自主的客戶支援的未來，釋放無與倫比的效率並顯著降低營運成本。 Yellow.ai 總部位於聖馬特奧，為1000 多家企業提供服務，包括索尼、Domino's、現代、Ferrellgas、Waste Connections、Randstad、Tiket.com、Lulu Group International、Arabic Radio Network、Papa Johns、現代、大眾、ITC Ltd、OYO 、斯柯達汽車，遍佈超過 85 個國家。 我們的平台建立在多法學碩士架構之上，每年持續接受 16B+ 對話培訓，使企業能夠提供卓越的體驗並建立持久的客戶關係。 Yellow.ai 成立於 2016 年，在六個國家設有辦事處，已從藍籌投資者籌集了超過 1.02 億美元。
BotStar
botstar.com
BotStar 是一個綜合性聊天機器人平台，可以輕鬆建立、開發和完善自動化系統來處理查詢和產生潛在客戶。 BotStar 提供多種功能，例如使用內建內容管理系統管理富媒體內容以及收集使用者資料以傳送到其他 CRM 系統。 BotStar 隨附一個內建程式碼編輯器，可讓程式設計師在聊天流程上下文中執行複雜的程式碼。 與經驗豐富的團隊和最新技術一起建立您完美的聊天機器人。
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 是行動訊息傳遞和聊天商務創新領域的先驅。 Clickatell 聊天商務平台透過便利的訊息、安全且大規模地提供創新、直覺的對話式商務旅程，使品牌能夠與消費者聯繫、互動和交易。全球品牌使用 Clickatell 值得信賴的聊天商務平台來降低成本，同時最大化價值並提升消費者生命週期各個階段的客戶體驗。 Clickatell 總部位於灣區，並在加拿大、南非和奈及利亞設有辦事處。了解更多信息，請訪問 www.clickatell.com。
Babble AI
babble-ai.com
高品質的聊天機器人、輕鬆的設定、類人的互動以及針對高級套餐的微調模型。創造強大且引人入勝的聊天機器人體驗，讓您的客戶滿意並再次光顧。
Conversed.ai
conversed.ai
透過我們的對話式 AI PaaS 平台，我們設計、開發和優化聊天機器人和語音機器人，以自動回答員工的問題和請求，透過對話式商務推動業務目標，並實現客戶服務自動化。 我們的聊天機器人在客戶的網站或應用程式、Messenger、WhatsApp、微信、KakaoTalk、MSFT Teams 或任何其他聊天或語音平台上運作。 在為所選平台開發人工智慧驅動的聊天或語音解決方案後，我們幫助客戶優化機器人的效能，以實現最高的員工滿意度、最大的投資回報或最大的成本節省。
FosterFlow
fosterflow.com
我們為公司和小型團隊提供最強大的人工智慧模型的聊天介面。
LivePerson
liveperson.com
LivePerson 是企業對話領域的全球領導者。包括 HSBC、Chipotle 和 Virgin Media 在內的數百個全球領導品牌使用我們的對話雲端平台安全、負責任地與數百萬消費者互動。我們每月支援十億次對話交互，提供獨特的豐富資料集和安全工具，以釋放生成式人工智慧和大型語言模型的力量，從而實現更好的業務成果。透過 LivePerson 的解決方案，您可以了解客戶的需求、連接到正確的管道、協助您的客服人員並採用人工智慧驅動的自動化——所有這些都是為了服務您的企業和客戶。我們將這種良性循環稱為“對話飛輪”，它是我們所做一切的核心。
Gupshup
gupshup.io
Gupshup 是一套由人工智慧驅動的工具，專注於透過對話自動化增強客戶參與度。它包含各種用於創建和管理自動化聊天機器人以進行不同客戶互動的工具。 這些工具旨在自動化客戶參與的各個方面，包括獲取、行銷、商務和支持，所有這些都旨在最大化客戶終身價值並最小化服務成本。 主要功能包括 Conversation Cloud（一種用於客戶體驗管理的高級解決方案）和 ACE LLM（提供生成式 AI 功能）。 Gupshup 還提供多通路訊息工具，包括預先批准的 WhatsApp 模板，促進與客戶的即時雙向對話。 除了聊天機器人工具外，Gupshup 還提供 Campaign Manager、Bot Studio、Agent Assist 和用於業務對話的特定領域 AI 模型。這些功能可滿足個人化客戶對話和保護用戶資料的需求。 作為全通路解決方案，Gupshup 還支援與 WhatsApp、SMS、Google 的 Business Messaging 等各種管道的整合。該平台可用於各個行業，例如 BFSI、零售、醫療保健等。
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat 是一個對話式人工智慧平台。它使客戶服務更加高效，讓客戶滿意。任何人都可以建立自己的智慧虛擬助理（即智慧人工智慧聊天機器人），並在不到一小時的時間內將其設定為客戶支援自動化。 產品提供的價值： 提高訊息傳遞管道中的客戶支援效率。 * 測量並提高解析度。 * 減少座席工作量，將常見問題留給人工智慧。 * 提高聊天中的偏轉率。 * 將重複性任務置於自動駕駛狀態。 * 將聊天解決資料交叉引用到您的呼叫中心資料。 讓顧客開心 * 24/7 立即回答問題 * 意圖偵測和自然語言理解。 * 衡量人工智慧答案品質。 * 每種語言的答案。 * 透過內建即時聊天進行機器人與人類的交接。 不到一個小時即可完成設定。 * 適用於不同產業（SaaS、電子商務、金融、電信）的範本。 * 人工智慧建議改進您的訓練資料。 透過企業功能添加額外的智能，例如 AlphaOS 自訂代碼到意圖、用戶身份驗證、SSO、SLA、API、多通道部署（WhatsApp、Messenger、RCS、Apple Business Chat、語音）。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics充當您可信賴的業務副駕駛，目的是使您對數據驅動的決策更加聰明，更快，更有信心。 IBM Cognos Analytics為每個用戶（無論是數據科學家，業務分析師還是非IT專家）都以與組織目標相關的方式執行相關分析的功能。它縮短了每個用戶的旅程從簡單的分析到復雜的分析，使他們可以利用數據探索未知的數據，確定新的關係，對結果有更深入的了解並挑戰現狀。通過IBM Cognos分析可視化，分析和分享有關您的數據的可行見解。
Botbiz
botbiz.io
使用更好的 WhatsApp Business API 解決方案更快發展您的業務： * 簡單的聊天機器人建構器 * 批量廣播 * 共享團隊收件匣 * 範本訊息 * 使用者輸入流程 * 團隊成員 * Webhook 工作流程 * 網頁表單集成 * 簡訊和電子郵件集成 * 自動回覆集成 * WooCommerce 集成 * Shopify 集成 * Botbiz API 端點 * 管理和細分訂閱者 * 電子商務商店 * 出站 Webhook
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI 是用於參與基於語音和文字的對話應用程式的最佳機器人建立平台。無需編程，只需幾分鐘即可建立您的機器人！
Parallel AI
parallellabs.app
了解並行 AI—專為現代企業量身定制的尖端解決方案。透過平行 AI，為每個特定任務選擇最合適的 AI 模型，確保無與倫比的效率和準確性。我們的平台與您現有的知識庫無縫集成，創造出了解情況並準備好應對您的業務挑戰的人工智慧員工。無論是快速進行穩健的研究項目還是按需提供專家諮詢，Parallel AI 都能為您的企業配備虛擬專家，讓您隨時隨地進行聊天。
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai 是一個 API，可讓開發人員輕鬆建立可對話的應用程式和裝置。任何應用程式、任何裝置都可以使用 Wit.ai 獲取使用者的自然語言輸入（語音或簡訊）並將其轉換為命令。
Floatbot
floatbot.ai
Floatbot 是一個基於SaaS 的「無程式碼」、端對端「生成式AI」驅動的對話式AI 平台，可協助金融科技公司和企業透過AI 驅動的聊天機器人和語音機器人實現客戶支援自動化、增強客戶體驗和數位化引導。其 DIY「無程式碼」平台允許使用先進的工作流程建構器和對話式人工智慧工具來建構混合機器人。 Floatbot 在 NPC [Nasscom Product Conclave] 上獲得了 10 個類別的 Emerge50 獎。 Floatbot 穩居 SaaS 類別前 5 名！ IDC 展示 Floatbot 作為印度銀行和金融服務的創新者 [2019 年 12 月 11 日] 在 Floatbot 中開發的機器人可以在入口網站、行動應用程式（iOS 和 Android）、Facebook Messenger、Slack、Skype、Telegram、Amazon Alexa、Google Assistant、Google Home、Whatsapp 中啟動。 Floatbot 也支援語音機器人的語音轉文字和文字轉語音。 Floatbot 與 Voicebot 聯絡中心整合。 Floatbot 是混合式平台，是全球少數的幾個可以在數小時內開發全通路聊天機器人和語音機器人的平台之一，金融科技或銀行可以開發多個機器人，透過聊天和語音管道與客戶互動或交談，他們旅程的不同階段[客戶支援、潛在客戶驗證、KYC 驗證、兌換忠誠度積分、付款提醒、回饋循環、交叉銷售/追加銷售產品等]。 Floatbot 允許使用者在語音和聊天通道之間無縫切換，並且仍然保留過去的會話和上下文。
mottle
mottle.com
透過友善的聊天機器人將訪客變成客戶。 輕鬆創建適合您業務需求的人工智慧聊天機器人：簡化客戶支援並提高客戶滿意度 - 無需任何編碼。只需用簡單的語言寫下您的說明即可。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 是一款全面的通訊解決方案，旨在透過使用 WhatsApp Business API 來增強客戶參與度並簡化銷售流程。該平台使企業能夠利用先進的 WhatsApp 聊天機器人促進無縫溝通，將客戶互動轉化為可行的見解。透過利用這些工具，組織可以有效地管理客戶詢問、產生潛在客戶並最終推動銷售成長。 Gallabox 主要針對尋求最佳化顧客溝通策略的企業，可滿足不同產業的需求。其用戶友好的介面和多代理共享收件匣使團隊能夠有效協作，確保客戶的查詢得到解答。該平台對於嚴重依賴客戶互動的企業特別有利，例如電子商務、服務提供者和客戶支援團隊。透過 Gallabox，公司可以實施 WhatsApp 點滴行銷活動並廣播針對特定受眾群體的訊息，從而增強行銷力度並提高客戶保留率。 Gallabox 的突出特點之一是它的整合能力。該平台提供簡單的即插即用選項，讓企業連接現有系統和客戶關係管理 (CRM) 工具。這包括 Zoho、Shopify、WooCommerce、Wix、WebEngage、Razorpay 和 Shiprocket 等流行平台。透過將 WhatsApp 整合到當前的工作流程中，企業可以簡化營運並確保在所有接觸點上提供一致的客戶體驗。 此外，Gallabox 的 WhatsApp 聊天機器人在自動化客戶互動方面發揮著至關重要的作用。這些智慧機器人可以處理各種任務，從回答常見問題到引導客戶完成購買流程。這不僅減少了人工座席的工作量，還確保客戶得到及時回應，從而提高整體滿意度。將對話轉化為智慧行動的能力進一步使企業能夠做出數據驅動的決策並客製化其產品以滿足客戶需求。 總體而言，Gallabox 為希望利用 WhatsApp 的力量來吸引客戶的企業提供了強大的解決方案。 Gallabox 專注於易用性、整合靈活性和自動化功能，對於旨在改善溝通策略和推動銷售成長的組織而言，它是一個有價值的工具。
Engati
engati.com
Engati 聊天機器人和即時聊天平台榮獲 2021 年 CODiE 獎。它使您能夠在幾分鐘內建立智慧機器人，而無需編程。建置一次並在 15 個頻道上發布 - WhatsApp、Messenger、Instagram、Kik、Telegram、Line、Viber、Skype、Slack、微信、Twitter、Skype for Business、您的網站和行動應用程式。支援智慧路徑、訓練、複製、分析和私人標籤。使用 Engati，您可以利用機器學習、NLP/NLU 的力量來設計您自己的聊天機器人，並以 50 多種語言與您的客戶互動。
SnatchBot
snatchbot.me
SnatchBot 是一個智慧 AI 虛擬助理平台，可大規模改善和自動化客戶、員工和代理商的體驗。 SnatchBot 平台透過基於訊息的介面簡化了業務工作流程和通信，無需任何編碼技能。透過我們的全通路平台，SnatchBot 的工具支援聊天機器人的整個生命週期，從託管、開發和測試到部署、在您的首選管道（例如您的網站、WhatsApp、Messenger 等）上發布。我們所有的聊天機器人都包含 NLP、ML 和語音辨識。該平台提供強大的管理功能，以及符合所有監管要求的可擴展和企業級安全性。 透過 SnatchBot 的全通路，您可以指定使用者存取您的聊天機器人的管道。此外，您可以使用單一 API 進行集成，甚至使用簡單的一鍵式流程來建立、測試機器人並將其發佈到每個管道。 SnatchBot 透過提供對專有深度學習平台的免費訪問，幫助世界各地的開發人員或企業建立深度學習聊天機器人並從中獲利，這樣您就可以節省資金、增強客戶服務或聲譽並增加銷售額。 SnatchBot 的目標是讓任何人都能輕鬆建造機器人。 SnatchBot 消除了複雜性，並幫助您為客戶建立最佳的訊息傳遞或體驗。我們提供強大的管理功能和企業級安全性，以遵守法規要求。 您可以針對日常消費者要求建立聊天機器人並改善客戶體驗，例如存取最新新聞更新、訂票、訂購食物或天氣。減少施用疲勞。自動化任務。執行工作流程。查看我們的模板。
Global Message Services
gms.net
Global Message Services (GMS) 是全球企業和行動營運商值得信賴的通訊服務供應商。 GMS 的 CPaaS 解決方案使品牌能夠透過單一 API 和自助服務平台統一多通路客戶通訊。與之相輔相成的是人工智慧驅動的聊天機器人和 CCaaS 平台，使品牌能夠在任何接觸點建立引人入勝的雙向 24/7 溝通，從而顯著增強客戶體驗。作為行動營運商的重要合作夥伴，GMS 透過優化 A2P、P2P 和 P2A 流量交換，同時防止簡訊和語音欺詐，增強其訊息業務並保護收入。 GMS 成立於 2006 年，是安全、合法和透明訊息傳遞的領導者和產業大使。其總部位於瑞士巴爾，在全球設有區域辦事處。
Humley Studio
humleyai.com
Humley Studio 是一個尖端的 SaaS 平台，讓企業能夠輕鬆建立智慧對話。無需編碼 - 這是一個用戶友好的平台，利用包括 GPT 在內的最佳人工智慧技術來增強您的對話體驗。我們的工具可確保人工智慧的安全使用並保護您的品牌和客戶。 Humley Studio 超越基本的聊天機器人。創造自適應、動態的對話體驗，將客戶互動轉變為成長引擎。簡化營運、提供個人化體驗並始終處於客戶參與的最前線。 一小時內免費建立您的第一個對話助理。
Fixie.ai
fixie.ai
Fixie.ai 是一個基於雲端的平台，旨在建立、託管和擴展自然語言代理。
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — 適用於 Facebook、Instagram、電子商務、簡訊/電子郵件和社群媒體行銷 (SaaS) 的 AI 聊天機器人 ChatPion 是一款一體化解決方案，旨在提升您在行銷、銷售、自動化和電子商務業務等各個領域的業務。我們的平台擁有先進的人工智慧聊天機器人創建者和直覺的拖放流程建立器，無需編碼技能。與 Facebook Messenger 和 Instagram DM 輕鬆集成，確保持續溝通。 ChatPion 擁有一個功能齊全、引人注目的電子商務平台，可在 Messenger Bot 中銷售您的產品並接受付款。此外，電子商務平台可以在瀏覽器上開啟。除了 Messenger 機器人之外，ChatPion 還具有一些引人注目且強大的功能，可以進行社交媒體、電子郵件和簡訊行銷。 ChatPion 是一款多用戶白級 SaaS 應用程式 — 您可以重新命名該應用程式並將其服務出售給最終用戶。
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot 是一個人工智慧平台，與 Facebook 的行銷 API 團隊合作開發。它將自動找出哪些汽車以最低的每次點擊成本最受關注，並首先展示這些廣告以降低成本。 SocialBot 會在每位買家的 Facebook 動態中加入他們最有可能點擊的汽車。透過我們的智慧微定位，SocialBot 的廣告點擊率比業界平均高 250%，而平均成本僅為 18%。
Aimylogic
aimylogic.com
簡單的視覺人工智慧機器人建構器 Aimylogic 是一個面向中小型企業的自然語言通訊平台，超過 60,000 名用戶只需按一下按鈕即可創建數千種語音助理和聊天機器人技能。即使非開發人員也可以使用 Aimylogic 創建技能或智慧機器人。
Tail.ai
tail.ai
Tail.ai 是一款旨在簡化對話式商務的人工智慧工具。它提供了虛擬助理的創建，以幫助客戶瀏覽產品或服務目錄，引導他們找到符合其需求的產品，並增強整體購物體驗。 這種人工智慧技術模仿人類銷售人員，理解並自然地回應使用者對材料、剪裁、尺寸、顏色、價格等特徵的詢問。 該平台不僅可以在網站上進行部署，還可以在各種訊息應用程式上部署，以推動更高的合格流量並提高轉換率。 Tail.ai 的主要賣點之一是其設置機器人的簡單性；設定不再需要漫長或昂貴，使用者只需從目錄中定義銷售場景即可啟動並運行機器人。 除了創建動態聊天機器人之外，Tail.ai 還包括用於訓練機器人的功能，以使其在處理用戶查詢時更加知識淵博、更有效率。 此外，它還提供了用於分析客戶對話的工具，提供有關客戶期望以及對品牌和產品的看法的寶貴見解。
ThumbCrowd
thumb-crowd.com
ThumbCrowd 是一個賦權平台，可協助企業建立智慧機器人，透過網站、社群媒體管道和應用程式上的即時聊天與客戶互動。它還提供了預先建置的模板供企業入門。 對於您的 Ai/ML 機器人，只需幾分鐘即可建立工作流程並與您的業務溝通管道建立聯繫。要回答基本常見問題解答，只需使用無縫拖放選項即可建立「基於規則的機器人」。 ThumbCrowd 是如何運作的？ 步驟 1. 從範本中選擇合適的預先建置機器人或為您的業務建立新機器人。 步驟 2.設計對話。使用您自己的資料訓練機器人。 步驟 3. 將訓練有素的機器人與合適的業務溝通管道完美連接，例如Facebook Messenger、簡訊、即時聊天、微信、Viber、Line 等。 ThumbCrowd 介面 (www.thumb-crowd.com) 將引導您開發和簡化整個客戶服務流程。 您可以訓練您的人工智慧機器人以基於人性化的連貫流程與客戶進行溝通。 ThumbCrowd 的另一個功能是將聊天機器人解決方案與各種選項結合，以實現更好的人機互動和理解。 取得正確的平衡，您將受益於更快樂、更積極的客戶。
TruVisibility
truvisibility.com
TruVisibility 是一個由思想領袖、軟體開發人員和設計師組成的團隊，他們將每一天都視為突破性想法、無與倫比的執行力和建立持久客戶關係的新機會。 該公司總部位於佛羅裡達州迪爾菲爾德比奇，其核心產品TruVisibility數位行銷平台是為企業和專業人士提供的全面數位行銷解決方案。 該公司最近推出了 TruCHAT——一款功能強大的多通路聊天機器人 + 即時聊天解決方案，適用於各種規模的企業。 TruVisibility 採用最新的機器學習和軟體技術，幫助企業建立聊天機器人、行動網站、電子郵件行銷、部落格等。
UNOY
unoy.io
人工智慧輔助工作。 - UNOY® 是一個無程式碼建置平台，可讓您有效地數位化您的知識、流程和決策。 UNOY 也讓專業知識更容易記錄和付諸實踐。 透過提供量身定制的人工智慧助理、靈活適應個人需求、專業的安全性、持續改進和簡單的無程式碼解決方案，UNOY 使公司能夠提高其工作流程的效率和有效性。 UNOY 支援公司利用人工智慧的優勢、節省成本並以合法安全的方式開展工作。 只需點擊幾下，即可在我們的視覺化 Y-Designer 中自動化任何業務知識。透過新增資料連接器、表單等來獲得最大的靈活性。無需代碼！
Arsturn
arsturn.com
在當今快節奏的數位世界中，企業不斷尋求與客戶互動的創新方式。 Arsturn AI 作為尖端解決方案出現，提供可以輕鬆整合到您的網站中的自訂 ChatGPT 聊天機器人。只需一分鐘的設置，Arsturn AI 承諾透過提供即時支援和增強用戶體驗，徹底改變企業與訪客互動的方式。 Arsturn AI 利用對話式 AI 的力量為用戶提供高度互動且反應迅速的聊天機器人。下面我們來看看底層機制： * 利用先進的自然語言處理 (NLP) 來理解和回應使用者查詢。 * 適應您的品牌聲音，以保持溝通的一致性。 * 提供即時交互，確保網站訪客立即獲得協助。 Arsturn AI 的 ChatGPT 解決方案包含滿足各種業務需求的功能。讓我們深入了解一下具體情況： * 個人化聊天機器人：根據您的品牌訊息和目標量身訂做。 * 即時支援：立即回答客戶的詢問，改善他們的體驗。 * 潛在客戶開發：透過互動對話吸引潛在客戶，有效捕捉潛在客戶。 * 虛擬協助：充當線上代表，引導使用者瀏覽您的網站。 好處包括： * 增強使用者參與度，進而提高顧客滿意度。 * 透過主動的客戶互動提高轉換率。 * 透過自動回應節省客戶支援成本。
Botanic
code7.com
該平台使得只需拖放模組即可創建整個交互樹。之後，只需單擊即可將完成的機器人發佈到您最喜歡的頻道，例如 WhatsApp Business 和 Web Chat。
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks 是一個全端對話式 AI 平台，提供一套用於為各種應用程式建置、部署和管理 GenAI 聊天機器人的工具。 它提供的功能包括用於設計聊天機器人工作流程的拖放介面、用於理解用戶輸入的自然語言處理功能、與WhatsApp 等流行訊息平台的整合、用於監控聊天機器人效能的分析以及適用於Web 和移動環境的部署選項。 我們都看過典型的網站聊天機器人。幸運的是，生成式人工智慧的潛力遠遠超過了這些基本的聊天機器人本身所能完成的事情。 BotStacks 更進一步，支援進階聊天功能，以便客戶可以直接從行動應用程式中實現這些下一代聊天機器人。 BotStacks 正在為 GenAI 聊天機器人跨多個企業平台部署鋪平道路，作為自動化業務流程的一種方式。
Juji Studio
juji.io
無程式碼認知 AI 聊天機器人建構器 Juji Studio 將認知人工智慧和運算心理學與直覺的圖形使用者介面(GUI) 相結合，使任何人都可以創建、部署和管理他們的自訂認知人工智慧聊天機器人，無需任何程式碼和IT 資源。輕鬆實現 100 倍的價值實現時間。 與任何其他人工智慧聊天機器人不同，認知人工智慧聊天機器人具有先進的人類軟技能。憑藉這些技能，他們可以積極傾聽用戶的意見並做出同理心的回應。他們還可以從言外之意自動推斷出每個使用者的獨特特徵，例如 Big 5 人格特質和軟技能，並利用這些洞察力為每個使用者提供深度個人化的服務。 Juji Studio 已用於自動化各種複雜的人員參與任務，例如跨不同領域（包括教育、醫療保健和人才管理）的面試、培訓/輔導和說服性資訊演示。
konversable
konversable.com
Konversable 是一款強大的聊天解決方案，旨在取悅您的客戶並轉換更多詢問。 我們的解決方案可用於許多不同的用例。 Konversable 旨在透過多種方式幫助我們的客戶： * 啟用即時聊天備份的客戶現在可以透過應用程式收到傳入即時聊天請求的通知，甚至可以直接在應用程式內與用戶聊天。 * 我們基於雲端的解決方案中存在的所有即時聊天功能都可以在應用程式中使用，包括在部門之間轉移聊天的能力，以及創建/插入快速回復以提高易用性。 * 客戶可以收到任何機器人產生的潛在客戶的通知，確保可以快速採取行動。 * 可在所有訊息頻道的連線處查看聊天記錄；包括網站聊天、Whatsapp 聊天和 Messenger 聊天。 反應式和主動式功能可增加查詢、聊天和轉換。
Konverse AI
konverse.ai
Konverse 是一個會話參與和聊天機器人平台，可協助您跨 WhatsApp、Instagram、Facebook、即時聊天、Google 我的商家等建置、管理和部署自動參與機器人。
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