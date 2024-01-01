公共关系 (PR) 软件 - 最热门应用

“公共关系（PR）软件”是指旨在帮助企业和公关专业人员管理和简化其公共关系工作的一类软件工具和平台。这些工具用于规划、执行和监控公关活动，以及跟踪媒体报道、管理媒体关系和分析公关绩效。
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Feedly
feedly.com
Feedly（风格化为 feedly）是一个新闻聚合应用程序，适用于运行 iOS 和 Android 的各种 Web 浏览器和移动设备。它还可以作为基于云的服务提供。它从各种在线来源编译新闻提要，供用户定制并与其他人共享。 Feedly 由 DevHD 于 2008 年首次发布。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一个著名的反向链接和 SEO 分析工具集。 目前，我们凭借最大的实时链接基数、庞大的索引和最快的索引更新速度从众多其他类似服务中脱颖而出。 我们不断改进所有算法，为客户提供最新鲜、最真实的反向链接数据。除此之外，我们尝试跟踪 SEM 和 SEO 领域的所有新趋势，并确保这些趋势在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何帮助公关和营销团队监控新闻和社交媒体的媒体报道并增强品牌管理。
Skeepers
octoly.com
领先的影响者营销平台 Octoly 通过大规模连接经过审查的微影响者和消费者，帮助品牌提高知名度、建立信任并促进销售。品牌利用我们精心策划的社区创建社交媒体帖子和电子商务评论，以换取优质产品。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家数字消费者情报公司，总部位于英国布莱顿。 Brandwatch 销售六种不同的产品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一种“自助应用程序”或软件即服务，它对社交媒体数据进行存档，以便为公司提供信息和跟踪特定细分市场以分析其品牌在线形象的方法。该工具的覆盖范围包括博客、新闻网站、论坛、视频、评论、图像和社交网络，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。用户可以使用文本和图像搜索来搜...
Awario
awario.com
免费开始品牌监控！跟踪网络资源上的提及，分析您的竞争对手，监控您的利基影响者，并在社交网络上寻找潜在客户！
Critical Mention
criticalmention.com
一流的电视、广播、新闻、播客和社交媒体监控服务，以及业内最准确的媒体联系数据库。
BuzzSumo
buzzsumo.com
找到效果最好的内容。与重要的影响者合作。 利用我们的内容洞察来产生想法、创建高性能内容、监控您的表现并识别影响者。 BuzzSumo 提供 8b 篇文章、4200 万个网站、300t 参与度、50 万记者和 4.92 亿个问题的内容营销数据，为超过 50 万营销人员的策略提供支持。
Brand24
brand24.com
Brand24 可让您即时访问网络上有关您品牌的提及。
Business Wire
businesswire.com
新闻稿发布和监管披露领域的全球领导者。公共关系和投资者关系专业人士依靠美国商业资讯来实现广泛且有针对性的市场覆盖。
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream 是一款基于网络的软件，可帮助世界上最优秀的营销人员推广他们的产品、服务和内容，以建立链接、口碑和品牌。
Dataminr
dataminr.com
客户依靠 Dataminr 的人工智能平台来获取高影响事件和新兴风险的早期信号，从而充满信心地做出反应并更有效地管理危机
Cision
cision.com
Cision Ltd. 是一家公共关系和赢得媒体软件公司和服务提供商。该公司在开曼群岛注册成立，总部位于伊利诺伊州芝加哥；与世界各地的客户一起。该公司于 2017 年 6 月通过反向并购上市。除了基于网络的公关和赢得媒体软件即服务 (SaaS) 套件 Cision Communications Cloud 之外，该公司还拥有在线宣传和媒体服务 PRNewswire、PRWeb、Bulletin Intelligence、 L'Argus de la presse、Help a Reporter Out (HARO)、CEDROM-SNI、Prime Research 和加拿大新闻专线。该公司在...
Mention
mention.com
获取一款一体化工具，让您能够倾听受众的意见、发布精彩的帖子并回复客户。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 Sprinklr 服务 – - 使客户能够在他们的首选渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 - 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 - 为主管提供有意义且可操作的见解，以推动增长和卓越运营 - 通过在整个企业范围内扩展的实时联络中心见解，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Newsworthy.ai
newswriter.ai
Newswriter.ai 由 Newsworthy.ai 团队创建，是一款由 GPT-3 OpenAI 驱动的生成式 AI 新闻稿撰写工具，可帮助您在几分钟内创建引人注目且引人注目的新闻稿。始终建议人工编辑——切勿完全依赖人工智能。
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions（以前称为 MediaMiser ）是一家为公共关系和营销专业人士提供媒体监控和分析软件以及专业服务的提供商。 Agility PR Solutions 使用专有技术来监控、汇总、分析和共享来自社交、传统和数字媒体的 200,000 多个来源的内容，向客户提供详细的分析报告和每日简报，其中包括多家财富 500 强公司和加拿大政府机构，例如2014 年 7 月，提供业务流程、技术和咨询服务的美国公司 Innodata Inc.（纳斯达克股票代码：INOD）收购了 Agility（当时的 MediaMiser）。 2014 年 12 月，MediaMise...
AlphaSense
alpha-sense.com
市场情报和搜索平台 在几秒钟而不是几小时内发现见解 通过在广泛的内容中轻松跟踪公司、主题和行业（已索引、可搜索且全部集中在一个地方），跟上市场的步伐。
Prezly
prezly.com
Prezly 是一个讲故事的平台，帮助组织发布、分发和拥有他们的故事，以吸引粉丝。
SentiOne
sentione.com
通过对话语音机器人和聊天机器人探索基于人工智能的在线聆听和客户服务自动化的未来。
Sourcery
sourcery.ai
吸引更多客户。获得高质量的反向链接。不再想知道如何获得免费宣传。我们的软件可以帮助您自己获得高质量的反向链接。如此简单，就像魔术一样。 » 提高品牌知名度 » 更多入境流量和潜在客户 » 推介 HARO 的策略和指导
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 将改变您的媒体关系。您可以在一处构建媒体列表、分发新闻稿、宣传您的故事并阅读新闻稿报告。它使您可以即时、轻松地分享新闻。
Diffbot
diffbot.com
无需网页抓取的网页数据。通过 Diffbot 查询网络上万亿条连接的内容或按需提取它们。
JustReachOut
justreachout.io
公关软件和指南可帮助您获得发展业务所需的曝光度。了解一位记者是否适合您的故事，请主动联系。我们的软件可以让您找到最相关的记者、出版物、新闻机会、播客和失效链接，这样您就可以充满信心地进行宣传。我们的 PR PRO 计划训练您采用最佳的策略和策略，以便您开始持续产生一致的曝光。搜索 我们的搜索引擎通过针对每个焦点的专用搜索渠道来显示最相关的记者、内容和新闻机会。外展 使用预先填充的推介模板可以产生最高的打开率和响应率。根据我们 5,000 多名用户的见解跟踪您的推介分析。指导 通过使用独特的对话开头和公关策略，让您的公关宣传从竞争对手中脱颖而出，所有这些都在我们的公关培训视频和平台内指南中进行了...
PR Newswire
prnewswire.com
美通社的新闻发布、定位、监控和营销解决方案可帮助您与全球目标受众建立联系并互动。
Contify
contify.com
Contiify 是一个支持人工智能的市场和竞争情报平台，用于跟踪竞争对手、客户和行业细分的信息。
Muck Rack
muckrack.com
使用 Muck Rack 寻找记者、为您的故事获取媒体报道、监控新闻并报告您的公关影响。记者可以建立作品集并加速他们的职业生涯。
Coinscribble
coinscribble.com
什么是Coinscribble？ Coinscribble 是一个面向加密货币、区块链、Web3 和 NFT 行业的新闻稿通讯服务平台。 Coinscribble 旨在帮助 Web3 公司获得 CoinTelegraph、CoinMarketCap、Benzinga、Binance、Yahoo Finance 等领先加密媒体和新闻平台的有保证的优质报道。 Coinsscribble 的幕后黑手是谁？ Coinscribble 的背后是 Coinbound，这是一家领先的 Web3 营销机构，其客户包括 MetaMask、Cosmos、eToro 和 Voyager。 Coinbound 已建立...
Storiad
storiad.com
Storiad 帮助作者规划、部署和管理数字图书促销活动，以吸引合适的图书受众，从而提高图书认知度并增加图书销量。
EQUP
equp.com
方便、实惠、有效 真正发挥作用的高级 CRM 软件！ 通过 EQUP 超越智能 CRM，通过自动化营销、销售和计费操作来增强您的业务能力 在一款一体化软件中。
CoverageBook
coveragebook.com
更快地制作覆盖率报告。设计精美的报告具有值得您自豪的可信公关指标。
PeakMetrics
peakmetrics.com
自动收集和报告媒体报道。 PeakMetrics 从数百万个非结构化跨渠道媒体数据集中实时提取见解并创建可操作的数据。
Software Connect
softwareconnect.com
Software Connect 帮助企业和组织找到更好的软件。 Software Connect 网站是一个免费资源，可供企业查找从 ERP 到 WMS 以及介于两者之间的所有内容的软件评论。 此外，Software Connect 的软件专家团队还为企业和组织提供免费电话咨询，为他们如何实现项目目标提供建议。 Software Connect 的目标是简化软件搜索过程。
Zwak News
zwaknews.com
Zwak News 是一个领先的新闻平台，提供来自阿富汗和世界各地的最新、准确的新闻。我们经验丰富的记者团队致力于为读者提供可靠且公正的新闻。此外，我们还坚信分享良好服务的重要性，特别是在阿富汗女孩的教育方面。我们认为，教育是一项基本权利，每个人都应享有这项权利，无论其性别如何，我们致力于促进和倡导阿富汗女孩的教育。我们相信，通过教育，我们可以赋权和提升社区，我们努力通过我们的平台激发积极的变革。
PR Wire Pro
prwirepro.com
向超过 250 个新闻网站分发新闻稿 - 24 小时编辑团队 - 快速分发 - (800)460-2502 向 Google 和 Apple News、ABC 和 NBC 附属网络、CBS 和 FOX 附属机构、数字杂志和数百家机构快速分发新闻稿其他新闻网络。让您的网站在 Google 新闻中快速编入索引，并使用 PR Wire Pro Distribution 建立指向您网站的反向链接。 (800) 460-2502 - 24 小时编辑人员 - 新闻稿分发起价 59 美元 - https://prwirepro.com 向 250 多个主要新闻网站、记者、社交源分发新闻稿。
iCrowdNewswire
icrowdnewswire.com
iCrowdNewswire 于 2015 年由来自 Marketwired、美国商业资讯、美通社、道琼斯和其他领先金融和企业新闻机构的前高管团队创立。每天发布和分发数千份新闻稿，竞争空前激烈。 iCrowdNewswire 通过增强传统发布服务、利用最新的人工智能技术、地理和人口目标定位、基于人工智能的翻译、精心策划的电子邮件分发、交付到高级数据库以及通过语音数字助理进行额外分发等方式添加优质和利基分发功能，从而在竞争中脱颖而出。 Amazon Alexa 可直接接触您的受众，立即提升您的品牌知名度并提高转化率。借助我们易于使用的创新产品，您可以扩大新闻稿的影响力。 iCrowdNewswi...
Press Kite
presskite.com
创建精美的新闻资料袋，并使用 Press Kite 轻松获得媒体报道。
Screeners.com
screeners.com
Screeners 为审阅者提供了他们所要求的东西：一个用于预览预发布内容的单一、安全、无麻烦的目的地。筛选人员可以让公关团队腾出时间去做他们最擅长的事情——制造轰动效应并确保杀手级报道。花时间与审阅者建立关系，而不是寻找丢失的密码、导入用户或解决播放问题。
Qwoted
qwoted.com
Qwoted 是一个免费平台，可帮助记者在撰写报道时与主题专家（以及代表他们的公关）联系和协作。在我们的私人网络中，记者可以提出问题，审查多个推介，并在您有需要时将对话静音。 Qwoted 会自动创建您的作品集，您可以在 Qwoted 个人资料中了解您的受众是谁、查看您的作品的影响力并衡量您的影响力。公关人员和自我代表消息来源还可以利用 Qwoted 通过我们的应用内消息传递功能消除噪音并向记者推销。
Uptime
uptime.com
免费试用。使用我们屡获殊荣的网站监控工具检查正常运行时间并立即收到通知。
Spica Media
spica.media
我们为您提供跨社交媒体、报纸、杂志、电视、广播和在线新闻的全面媒体监控，并提供有价值的分析和报告，帮助您提高绩效。
Nikkei ScoutAsia
scout.asia
ScoutAsia 是一项企业数据和新闻服务，由金融时报集团和日经新闻公司提供支持。ScoutAsia 订阅提供东亚、南亚 20 多个国家超过 800,000 家公司的最新数据、新闻和背景信息。亚洲和东盟。其数据库允许订阅者建立详细的公司简介，获得见解和背景，并随时了解感兴趣的公司。
Realytics
realytics.io
Realytics 通过其电视分析解决方案和程序化电视来衡量和放大电视活动的数字效果。
Newsmeter
newsmeter.com
Newsmeter 是一项在线全球新闻跟踪服务。它采用屡获殊荣的技术提供强大的在线新闻媒体监控 SaaS。我们的平台不断追踪世界各地的全球新闻来源。迄今为止，我们已从数万个来源收集了超过 5.1 亿条新闻（每 5 分钟就会添加更多新闻）。 Newsmeter 的用户可以使用以下功能： - 在线用户界面，无需安装即可在线访问 - 按主题搜索新闻文章，并根据其主要特征（例如域名、关键字、新闻来源）进行过滤网站、地理信息 - 我们每天平均索引 100 万篇新闻文章。 - 我们的索引平台允许进行竞争对手、地理和趋势分析。 - 根据新闻文章的主题、源域和位置信息即时生成定制报告。 - 关于您预先确定的主...
Mediaboard
mediaboard.com
Mediaboard 成立于 2015 年，旨在为公关界提供数据分析和媒体情报的现代工具。该应用程序提供媒体监控、详细分析、仪表板和报告，以及丰富的媒体档案，可以轻松查找旧文章。除了这些经典功能之外，用户还可以访问全面的记者媒体列表和新闻中心，以便轻松创建和分发新闻稿。
RadioKing
radioking.com
RadioKing 是创建和广播您自己的在线广播电台的第一平台。该解决方案还提供统包服务来支持广播电台的数字开发（网站、移动应用程序、联网扬声器、电视和汽车）。如今，他们在 170 个国家/地区拥有 3,000 多个广播电台。 RadioKing 始终寻求新的挑战，想象并开发新的解决方案来塑造明天的无线电。
Metro Monitor
metromonitor.com
Metro Monitor 为公共关系和企业传播专业人士监控所有媒体渠道，使您能够访问专有的新闻监控数据库以及创新的电视新闻剪辑和媒体分析服务。
SnapStream
snapstream.com
SnapStream 是一款功能强大的基于云的视频剪辑产品，可录制和转录实时视频，让您轻松制作和分享重要时刻。借助 Snapstream，您可以： - 录制和转录任何视频源、直播、电视频道或现场活动 - 即时在多个录制内容中搜索转录，查找有助于讲述故事的剪辑 - 将视频剪辑、GIF 和屏幕截图实时发布到社交媒体 -通过 Slack 或电子邮件分享剪辑，与您的团队进行协作 - 创建精选的、可搜索的视频档案 新闻、政治、体育、娱乐和文化领域的主要参与者使用 Snapstream 来： - 通过将视频剪辑打包为高度参与的社交媒体时刻，建立忠实的粉丝群- 通过激发观众反应、评论和分享来提高参与度 - ...
Webz.io
webz.io
Webz.io 是机器定义网络数据的领先提供商。它将来自开放网络和暗网的大量网络数据转换为结构化网络数据源，可供机器使用。使用 Webz.io 的数据，企业、开发人员和分析师现在可以释放网络数据的原始潜力。
Signal AI
signal-ai.com
在无尽的数据海洋中，Signal AI 能够提供清晰的信息，帮助您做出自信、明智的决策。 Signal AI 平台每天都会以 75 种语言将超过 500 万篇文章纳入 226 个市场，以生成决策见解。 • 增强您的公关策略 - 提升您的沟通水平、保持媒体领先地位并有效管理风险。 • 精确审计- 为您的审计策略配备全面、可靠的数据，确保您不错过任何一个环节。 • 投资、提升- 消除噪音并获取准确、及时的信息，优化您的每一步行动。 • 精确的可持续发展领导力- 将您的品牌声誉与不断发展的可持续发展环境相匹配，确保您的ESG 活动与现实世界的结果保持一致。 • 将人工智能支持的情报集成到您的风险工作...
Determ
determ.com
Determ（以前称为 Mediatoolkit）是一种人工智能驱动的在线媒体监控解决方案。它有助于根据实时消费者、竞争对手和市场洞察提供更好的业务决策。 Determ 跟踪任何语言或位置的 1 亿多个来源中的关键字或短语，以识别相关提及。查看、过滤和分析单个提要中的所有提及。使用 Determ 的 AI 助手 Synthia 立即总结您监控的任何主题并获取可行的步骤。每当您的品牌、活动或竞争对手在网上被提及时，您都会收到通知。将媒体报道、公众情绪、人口统计数据和竞争对手策略与品牌声誉相关联。创建引人入胜且易于理解的报告。互联网也在谈论您的品牌。听听。使用 Determ 就很简单。
IGLeads.io
igleads.io
通过触手可及的 Google 公共数据库发现新的商机并接触到地球上的每一位买家。使用主题标签和关键字定位潜在客户，并达成更多交易
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill 是领先的实时媒体智能平台。 Roxhill 将 Alex Northcott 经验丰富的公关和行业专业人士团队与创新技术相结合，提供您在当今快速变化的市场中所需的媒体分析和见解。
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz 是一个屡获殊荣的社交媒体分析和参与平台，可以有效地部署该平台来倾听和响应品牌创建的在线嗡嗡声，并评估特定营销活动的有效性。 Locobuzz 不仅有助于“聆听”社交媒体，还可以使用内置的 CRM 功能以个性化方式与用户“互动”。强大的数据存储可以产生洞察并提供可操作的数据。我们为您的品牌设计一站式数字情报中心。通过结构化且强大的分析和可视化，可以轻松推动数字战略和品牌形象，而无需过多的复杂社交数据。我们为您提供实时体验、思想领导力和危机管理方面的帮助。 Locobuzz 还使企业能够利用机器学习和 NLP 的力量，使用多语言聊天机器人创建交互式体验。我们相信，对话式商务的潜力...
Isentia
isentia.com
Isentia 的媒体智能解决方案提供跨在线、电视、广播、社交媒体和印刷品的全面媒体监控、分析和洞察服务。
Heepsy
heepsy.com
在几秒钟内找到有影响力的人。按位置和类别即时访问 Instagram、Youtube、Tiktok 和 Twitch 影响者。分析他们的受众并联系他们。
Postaga
postaga.com
通过有效、简单、冷的电子邮件和销售推广平台产生更多潜在客户、建立关系并获得反向链接。
NewsWhip Analytics
newswhip.com
了解公众如何参与任何主题。 分析并报告超过 7 年的网络和社交媒体公众参与数据。