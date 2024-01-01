新闻稿分发软件 - 最热门应用

JournoLink

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JournoLink 是让您的企业在媒体上曝光的最快、最简单的方法，它是一款易于使用、易于学习的宣传软件，可帮助您的小型企业与大量受众进行沟通。新闻稿分发、在线发布、媒体请求和新闻发布室。 JournoLink 为公关新手提供支持和学习资源。对于新闻稿，它还提供文案服务。该平台利用自动化技术向记者分发与英国选定的部门和地点相匹配的新闻稿。每篇新闻稿都会在 BusinessNews.org 上发布以进行搜索引擎优化，并在客户的新闻发布室中发布。 JournoLink 提供了一组分析来显示新闻稿的效果。媒体请求可以按部门和位置设置，并通过电子邮件直接发送给用户。