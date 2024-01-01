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Chainwire 是加密货币和区块链行业的新闻通讯联合服务。 Chainwire 专为加密货币项目、区块链公司、交易所、投资公司和公关机构而设计，允许在高度针对性的加密媒体渠道上同时发布新闻稿。我们是谁？ Chainwire 由经验丰富的公关团队开发，拥有长期的媒体联系，为您提供通往目标市场的直接渠道。我们在加密货币新闻专线业务的第一线运营多年，已经与该行业的每个主要出版商建立了联系。我们如何工作？一旦您在 Chainwire 上提交新闻稿，我们的编辑团队就会审核您的内容并为您提供他们的见解。在加密货币和区块链公关领域工作多年后，我们知道如何帮助您使您的公关更加有力、相关和简洁。然后，神奇的事情发生了，您的新闻稿直接通过 Chainwire 集成发布到超级针对性的加密货币和区块链媒体渠道。 PR 分发后，您可以近乎实时地分析结果。为什么选择链线？自动分发可以节省您的时间和精力，Chainwire 的服务可以将您的故事放在所有重要的加密媒体网站的首页上。

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