生成式人工智能软件 - 最热门应用

生成式人工智能软件是指利用生成式人工智能算法自主创建内容的一类软件应用程序。这些算法通常基于深度学习技术，特别是生成对抗网络（GAN）或变分自动编码器（VAE）。 生成式人工智能软件可用于生成各种类型的内容，包括但不限于： * 图像：生成逼真或抽象的图像、照片般逼真的面孔、风景等。 * 视频：创建视频序列、动画和视觉效果。 * 文本：生成自然语言文本，包括文章、故事、诗歌和代码片段。 * 音乐：创作音乐曲目、旋律，甚至整个作品。 * 设计：创建产品、徽标、用户界面和建筑布局的设计。 这些软件工具对于艺术家、设计师、开发人员和其他寻求简化创作流程、探索新想法或增强现有工作流程的专业人士来说非常有价值。生成式人工智能软件通常允许用户控制各种参数或输入约束，以指导生成过程并实现期望的结果。
提交新应用
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT：优化对话语言模型。我们训练了一个名为 ChatGPT 的模型，它以对话方式进行交互。对话格式使ChatGPT能够回答后续问题、承认错误、挑战不正确的前提并拒绝不适当的请求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它经过训练可以遵循提示中的指令并提供详细的响应。
Google Gemini
gemini.google.com
您可以使用巴德来帮助推进您的想法。在 Bard 的帮助下，您可以执行以下操作： - 集思广益，制定计划，或寻找不同的方法来完成工作 - 获得更复杂主题的快速、易于理解的摘要 - 创建大纲、电子邮件、博客文章、诗歌等的初稿
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智能伴侣。
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位于旧金山的初创公司，也是一个在线 IDE（集成开发环境）。它的名字来自缩写 REPL，代表“读取-评估-打印循环”。该服务由约旦程序员 Amjad Masad 和约旦设计师 Haya Odeh 于 2016 年创建。Repl.it 允许用户使用浏览器编写代码并构建应用程序和网站。此外，Repl.it 允许用户通过各种方式共享项目。他们还举办“jams”，即基于特定主题的编码比赛。竞赛奖品通常包括临时帐户升级、金钱、加密货币或礼品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一个交互式编程环境。您可以使用最流行的编程语言创建工作区，在虚拟机上为您提供一个可以运行代码的容器。在...
Claude
claude.ai
Claude 是适合您任务的下一代人工智能助手，无论规模如何。
Hugging Face
huggingface.co
人工智能社区建设未来。构建、训练和部署由机器学习领域的参考开源提供支持的最先进模型。
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始创建者创立的公司。 Databricks 源于加州大学伯克利分校的 AMPLab 项目，该项目参与了 Apache Spark 的开发，这是一个构建在 Scala 之上的开源分布式计算框架。 Databricks 开发了一个用于 Spark 的基于 Web 的平台，该平台提供自动化集群管理和 IPython 风格的笔记本。除了搭建Databricks平台外，该公司还联合举办大规模的Spark在线开放课程，并举办全球最大的Spark会议——Spark峰会。
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI 是一门编码法学硕士，旨在改变我们构建软件的方式。 通过构建 BLACKBOX.AI，我们的目标是： 让工程师构建和发布产品的速度提高 10 倍，从而加快公司内部的创新步伐 加速全球软件工程师的增长，工程师数量从约 1 亿增加到 1B 十倍
Build AI
buildai.space
将人工智能融入您的业务。几分钟后。 构建适合您业务的、由人工智能驱动的网络应用程序。无需任何技术技能。
Krater AI
krater.ai
借助 Krater AI，将您的企业提升到新的水平。我们的一体化超级应用程序释放了人工智能技术的力量，实现了从内容创建到文本到语音转换功能的一切。通过 Krater，您将获得无限的可能性和真正的创新。体验无与伦比的功能和易用性 - 立即注册并获得 AI 优势。
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI代码导师。 立即使用终极解释器工具开始更智能地编码。 基于人工智能来优化、重构和审查代码！
Autocode
autocode.com
新用户通知。购买提醒。预定的工作。社区机器人。 SQL 查询。内部工装。使用 JavaScript 和 API 创建您想要的任何内容。
Botpress
botpress.com
构建 ChatGPT 聊天机器人，速度快得惊人🚀。 第一个由 OpenAI 提供支持的下一代聊天机器人构建器。 为您的项目或业务构建类似 ChatGPT 的机器人来完成工作。 🎯
AIWRITER
aiwriter.fi
希望通过 Chat GPT 赚钱？ AI Writer 就是您的最佳选择——它是在几秒钟内生成高质量、引人入胜的内容的终极工具。 借助我们先进的人工智能算法和直观的界面，您可以轻松创建博客文章、文章等。通过我们内置的联盟计划，您只需将其他人推荐到我们的平台即可赚钱。 立即开始使用 AI Writer，了解使用 Chat GPT 创建精彩内容和赚钱是多么容易
Voiceflow
voiceflow.com
构建人工智能代理的协作平台。 团队使用 Voiceflow 一起、更快、大规模地设计、测试和启动聊天或语音 AI 代理。
Refraction
refraction.dev
重构代码、生成文档、创建单元测试等等。 只需粘贴一段代码，选择您的语言或框架，然后点击“生成”即可见证魔法。
Sourcegraph
sourcegraph.com
使用 Sourcegraph 的代码智能平台了解、修复和自动化整个代码库。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是领先的全栈人工智能、法学硕士和计算机视觉生产平台，用于对非结构化图像、视频、文本和音频数据进行建模。
AskCodi
askcodi.com
人工智能编码助手。结对程序员以满足开发人员的需求。
AI2sql
ai2sql.io
借助 AI2sql，工程师和非工程师无需了解 SQL 即可轻松编写高效、无错误的 SQL 查询。
Together AI
together.ai
用于构建和运行生成式人工智能的最快云平台。
Saturn Cloud
saturncloud.io
深受数据科学家喜爱，由 IT 管理。 用于云中数据科学和机器学习开发、部署和数据管道的一体化解决方案。
ScholarAI
scholarai.io
ScholarAI 是一个插件，允许用户从同行评审期刊访问开放获取的科学文献。 我们全新的 AI 时代科学专用 Copilot 由 GPT-4 Turbo 提供支持，可供 ScholarAI Premium 用户使用。
Stability AI
stability.ai
Stability AI 正在构建开放的 AI 工具，帮助我们发挥潜力。使用集体智慧和增强技术设计和实施解决方案。
Chooch
chooch.ai
Chooch 的计算机视觉解决方案可帮助企业自动对其视频和图像数据进行视觉审查，以检测和理解最细微的视觉元素的重要性 - 所有这些都是实时提供可操作的见解以推动业务决策。
DeftGPT
deftgpt.com
使用 DeftGPT，您可以： * 简化您的内容写作：DeftGPT 允许您提出问题、获得即时答案并与 AI 进行互动对话。您将可以立即访问 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各种其他机器人。 * 团队管理：DeftGPT 使您能够邀请无限的成员加入您的组织帐户，从而简化了管理和计费。这可以节省您的资金，同时提高整体生产力。此外，通过我们的计划，您可以将账单统一到一个帐户中，以增加便利。 * 与任何 PDF 或文档聊天：从法律协议到财务报告，DeftGPT 为您的文档注入活力。您可以提出问题、接收摘要、查找信息等等。此外，它还兼容多种格式，...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 充当您值得信赖的业务副驾驶，旨在让您更智能、更快速、更自信地做出数据驱动的决策。 IBM Cognos Analytics 为每个用户（无论是数据科学家、业务分析师还是非 IT 专家）提供了更多的权力，让他们能够以与组织目标相关的方式执行相关分析。它缩短了每个用户从简单到复杂分析的旅程，使他们能够利用数据探索未知、识别新关系、更深入地了解结果并挑战现状。使用 IBM Cognos Analytics 可视化、分析并与组织中的任何人共享有关数据的可行见解。
Mistral AI
mistral.ai
快速、开源且安全的语言模型。利用私有数据和使用反馈，促进业务用例模型的专业化。由欧洲世界级团队打造，面向全球市场。
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB 是一个 LLM Ops 平台，用于微调和评估 LLM，使通才技术团队能够轻松创建自定义 AI 模型。
CodePal
codepal.ai
CodePal 是终极编码伴侣。它是一个综合平台，提供一系列编码助手和工具来帮助开发人员。它非常适合学生、初学者、经验丰富的开发人员以及想要改进开发流程的公司。 AI 代码生成器可以执行各种任务，例如编程、对代码应用转换和操作以及许多其他任务。人工智能代码生成器对于学习非常有用，因为它们可以很好地掌握如何用代码编写手头的任务。
Codeium
codeium.com
Codeium 是现代编码的超级力量，是一个基于尖端人工智能技术构建的代码加速工具包。 通过轻松集成到编辑器中，您可以专注于成为最好的软件开发人员，而不是最好的代码猴子。
Tabnine
tabnine.com
Tabnine 是人工智能编码助手，可加速和简化软件开发，同时保持代码的私密性、安全性和合规性。 通过 Tabnine AI 实现编码工作流程自动化，提高工程速度、代码质量和开发人员的幸福感，并更快地进入市场。
Katonic.ai
katonic.ai
在无代码 Katonic 生成人工智能平台上只需几分钟即可构建强大的人工智能应用程序。借助生成式 AI 的力量，提高您和您员工的生产力、增强客户体验并完成只有大型企业才能完成的事情。 * 无需编码技能。 * 企业级安全性。 * 50+ 法学硕士可供选择 * 根据您自己的数据进行训练，并使用您自己的护栏。
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai 是领先的开源生成式 AI 和机器学习平台提供商，其使命是实现 AI 民主化。它将 30 位 Kaggle 大师的技术实力提炼成简单的 AI 云产品，用于生成 AI 和机器学习，解决强大的问题。客户、社区和合作伙伴是 H2O.ai 的战略投资者，致力于构建利用 AI 造福人类的长期愿景。 H2O.ai 的分布式 ML H2O-3、autoML Driverless AI、Hydrogen Torch 和 Document AI 人工智能引擎已经改变了超过 20,000 个全球组织以及超过一半的财富 500 强和家喻户晓的品牌，包括 AT&T、澳大利亚联邦银行、PayPal、Chi...
Aporia
aporia.com
使用 Aporia 的 ML Observability 检测漂移和模型退化、集中模型管理、解释预测并改进生产中的 ML 模型。
BentoCloud
bentoml.com
AI 无服务器云 - BentoCloud 是一个完全托管的平台，用于构建和运营 AI 应用程序，为 AI 团队带来敏捷的产品交付。 BentoML 是软件工程师构建人工智能产品的平台。
Anode
codygon.com
Anode 是一种创新的数字解决方案，旨在彻底改变企业的数据质量管理，随时为您提供帮助。 Anode 是一种数据异常检测工具，可分析您的数据是否存在 6 类错误，使您能够更快、更高效地深入了解数据。
Composable Prompts
composableprompts.com
可组合提示的使命是彻底改变应用程序与内容交互的方式。 虽然像 GPT 这样的大型语言模型 (LLM) 从根本上改变了我们与文本数据的交互，但可组合提示相信更进一步。可组合提示确保每个企业，无论其规模或领域如何，都可以以最有效的方式利用法学硕士的本机数据处理功能。 Composable Prompts 是作为构建 AI/LLM 应用程序的平台而开发的。 Composable Prompts 的综合工具包使企业团队能够设计、部署和操作 LLM 支持的任务，从而增强和自动化业务流程和应用程序。 Composable Prompts 套件提供了一种结构化的、特定领域的方法，从基本的、基于文本的交互...
Vocode
vocode.dev
Vocode 提供了在法学硕士之上构建任何类型的基于语音的应用程序的工具和抽象。您可以使用 Vocode 构建的示例包括设置法学硕士来接听/拨打电话、充当个人助理、加入 Zoom 会议等。 Vocode 提供什么： * 对话抽象（流式、回合制） * 对话功能（端点、情绪跟踪） * 集成所有最好的语音转文本/文本转语音提供商 * 跨平台支持（电话、网络、Zoom）
Vext
vextapp.com
Vext：LLMOps 操作系统 Vext 是一个开箱即用的 LLMOps 平台，为想要快速、大规模地搭建乐高 LLM 流程的用户提供“Zapier for AI”体验。 借助 Vext，您可以轻松快速地开发适合您独特业务需求和数据的自定义 AI 应用程序。它不仅提供了一种无缝的方式来克服当前人工智能技术的局限性，而且还加速了您部署创新人工智能解决方案的能力，为您提供市场竞争优势。
PromptPrivacy
promptprivacy.com
Prompt Privacy 是一款尖端的第一代人工智能操作系统，专为满足人工智能时代对隐私和安全日益增长的需求而开发。 凭借其独特的无代码设计，Prompt Privacy 为专业人士、商业公司和企业提供了一个用户友好且直观的平台，以在不损害敏感数据的情况下利用人工智能的力量。
Promptly
trypromptly.com
面向企业的低代码生成式人工智能平台，使每个组织都可以使用人工智能。
Predibase
predibase.com
Predibase 是生产开源法学硕士的最快、最有效的方法。 作为 LoRA 培训和服务的开发人员平台，Predibase 使工程团队可以轻松地以尽可能低的成本在最先进的云基础设施上微调和服务任何开源 LLM。 Predibase 由 Apple 和 Uber 内部人工智能平台创建团队构建，快速、高效且可扩展，适合任何规模的工作。 Predibase 将易于使用的声明式界面与无服务器托管基础设施上的高端 GPU 容量相结合，用于训练和服务，为工程师提供完整 ML 生命周期的解决方案。最重要的是，Predibase 建立在开源基础之上，包括 Ludwig 和 LoRAX，并且可以部署在您的私...
Preamble
preamble.com
Preamble 提供了一个易于使用的平台和人工智能政策市场，以增强生成式人工智能和法学硕士系统的安全性。我们帮助企业加强安全、隐私、安保和合规性人工智能护栏。 Preamble, Inc. 是一家经验丰富的领导公司。
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt 是一款 Web 应用程序，可提供对强大的生成式 AI 模型的访问。它通过提供个性化创建、简化与 AI 模型的交互以及让您能够在一个地方访问来自多个提供商的最佳模型而使您受益匪浅。
Opentune
opentune.ai
Opentune，一款专为人工智能爱好者、开发人员和创新者设计的尖端应用程序。 Opentune 提供了一个用于管理、定制大型语言模型并与之交互的综合平台。 Opentune 提供专门的支持和强大的基础设施，以满足您公司的需求。优先考虑安全并准备推动您的业务发展。
MarkovML
markovml.com
在 MarkovML，我们的使命是让企业能够通过人工智能利用数据的变革力量，促进业务增长。 我们为知识工作者提供无代码人工智能工具，让他们能够专注于战略任务。我们的协作型、专用型、以数据为中心的平台可实现更深入的洞察、自动化的工作流程和负责任的决策，从而更快地实现目标和 GenAI 的采用。
Lakera
lakera.ai
Lakera Guard 使组织能够构建 GenAI 应用程序，而无需担心即时注入、数据丢失、有害内容和其他 LLM 风险。 Lakera Guard 的功能基于专有数据库，该数据库结合了 LLM 应用程序、Gandalf、开源数据和我们专门的 ML 研究的见解。
GradientJ
gradientj.com
GradientJ 帮助产品团队大规模部署大型语言模型。公司利用我们来创建由法学硕士支持的应用程序并在生产中监控它们。我们的应用程序提供了构建和比较提示、跟踪实时表现以及根据人类反馈不断改进模型的工具。
Defog
defog.ai
为每个企业用户提供人性化的人工智能分析师。利用 Defog 的一体化平台部署准确的人工智能辅助数据分析。
CalypsoAI
calypsoai.com
随着人工智能继续给各行各业带来革命性的变化，并在日常使用中变得越来越普遍，相关的风险也随之增加。在 CalypsoAI，我们认识到这些日益增长的风险。通过我们先进的 AISec 解决方案，我们的使命是通过提供突破性的 AI 安全平台来增强企业和政府组织的能力。这些平台测试、验证和保护人工智能系统，释放新机遇，强化决策流程并推动创新。我们使组织能够自信地驾驭人工智能采用的复杂环境。 CalypsoAI 致力于塑造技术与安全相结合的未来，改变企业运营方式，为建设更美好的世界做出贡献。
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI 是一种先进的、人工智能驱动的内容创建工具。它生成引人入胜的文本、定制图像、独特的录音和动画头像视频，所有这些都旨在增强您的企业和个人沟通。通过 ASKtoAI 转变您的创造力。
Archie
archie.8base.com
描述您的想法，让 Archie 生成免费的产品设计蓝图。 * 解决作家的障碍：只需用一两句话描述您的想法，Archie 将立即开始提供有关需要构建的内容的见解。 * 快速概念化：蓝图显着加速了从想法到有形设计概念的转变。 * 数据驱动的评估：Archie 将从几个不同的角度对您的想法进行初步评估。 * 增强创造力：Archie 会发现您可能没有想到的事情，并提出建议，以提高项目的价值和健全性。 * 社交化您的想法：与早期利益相关者分享您的蓝图，以收集更多见解和支持（可选）。
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai 是一个无代码人工智能聊天机器人构建器。它使您能够创建自己的自定义 ChatGPT 聊天机器人，并根据您自己的独特数据进行训练。 借助 Insighto 直观的无代码平台，构建自定义 AI 聊天机器人绝对没有麻烦。您所需要做的就是导入数据，自定义聊天机器人的外观，并将其无缝嵌入您的网站。
GPTGuard.ai
gptguard.ai
确保您所有 ChatGPT 和其他 LLM 互动的安全和私密。 GPTGuard 的技术会用合成数据替换提示中的敏感数据，而不会影响上下文。您可以获得 ChatGPT 的所有优势，而无需担心任何隐私或安全问题。
AICamp
aicamp.so
借助 AICamp 独特的多种功能（例如多法学硕士支持和支持人工智能的工作区），您可以使每项团队任务更快、更轻松、更愉快。
WPCode
wpcode.com
自动化您的 WordPress 网站和应用程序。在几分钟内创建高级自动化，连接到您最喜欢的插件、其他 WordPress 网站和非 WordPress 应用程序。 它既简单又强大！
Refact.ai
refact.ai
Refact 是一款开源 AI 编码助手，具有极快的代码完成速度、强大的代码改进工具和聊天功能。 经过微调的 AI 编码助手可将开发人员团队的工作效率提高 45%。
Programming Helper
programming-helper.com
不仅仅是一个代码生成器。一个可以帮助您完成各种任务的工具。全部集中在一处。