WebCatalog

Databricks

Databricks

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Web 应用

网站：databricks.com

使用 WebCatalog 上“Databricks”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始创建者创立的公司。 Databricks 源于加州大学伯克利分校的 AMPLab 项目，该项目参与了 Apache Spark 的开发，这是一个构建在 Scala 之上的开源分布式计算框架。 Databricks 开发了一个用于 Spark 的基于 Web 的平台，该平台提供自动化集群管理和 IPython 风格的笔记本。除了搭建Databricks平台外，该公司还联合举办大规模的Spark在线开放课程，并举办全球最大的Spark会议——Spark峰会。

网站： databricks.com

免责声明：WebCatalog 与“Databricks”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

XuetangX

XuetangX

xuetangx.com

Automation Anywhere

Automation Anywhere

automationanywhere.com

LTK Creator

LTK Creator

company.shopltk.com

HP

HP

hp.com

OSS Insight

OSS Insight

ossinsight.io

edureka

edureka

edureka.co

AnandTech

AnandTech

anandtech.com

Acquia

Acquia

acquia.com

Evernote

Evernote

evernote.com

FOX4 Kansas

FOX4 Kansas

fox4kc.com

Coursera

Coursera

coursera.org

Agilibo

Agilibo

agilibo.info

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策