活动策划软件 - 最热门应用

Groupize

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Groupize 是现代会议管理的首选解决方案。 Groupize 是一个专为各种规模的团体、会议和活动而设计的易于使用的综合平台，将差旅、支出和合规性统一起来，同时为策划者和与会者提供令人惊叹的体验。 Groupize 支持各种规模的会议，将规划和组织、旅行物流、支出管理和注意义务集中在一个任何人都易于使用的便捷平台上。无论是会议、场外销售、小型公司会议、培训和入职静修、招聘和宾客旅行，还是项目和团队旅行，Groupize 都涵盖广泛的用例，因此公司可以将其会议管理整合到一个地方。从采购到与会者管理和登记，到注意义务跟踪，再到综合旅行预订，基于云的平台可自动化并简化企业会议和活动规划的后勤工...