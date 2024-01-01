约会应用程序 - 最热门应用

Grindr

grindr.com

Grindr 是一款面向同性恋、双性恋、变性人和酷儿人群的基于位置的社交网络和在线约会应用程序。它于 2009 年 3 月推出，是首批针对男同性恋者的地理社交应用程序之一，此后已成为世界上最大、最受欢迎的同性恋移动应用程序。它在 iOS 和 Android 设备上提供免费版和高级版（后者称为 Grindr XTRA 和 Grindr Unlimited）。 该应用程序允许会员创建个人资料，并使用他们的 GPS 位置将其置于级联中，在那里他们可以浏览按距离排序的其他资料，并根据过滤器设置被附近和远处的成员查看。在网格视图中选择个人资料照片将显示该成员的完整个人资料和照片，以及聊天、发送“点击”...