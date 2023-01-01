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DateMySchool 是一个针对大学生和校友的在线约会平台。它需要大学的电子邮件地址，并声称只允许经过验证的学生和校友加入。它允许用户按学校、部门、个人和其他团体过滤访问其个人资料 - 遵守基于大学电子邮件地址的相同安全策略。
网站： datemyschool.com
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