WebCatalogWebCatalog
DateMySchool

DateMySchool

datemyschool.com

使用网络应用程序

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 DateMySchool 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

DateMySchool 是一个针对大学生和校友的在线约会平台。它需要大学的电子邮件地址，并声称只允许经过验证的学生和校友加入。它允许用户按学校、部门、个人和其他团体过滤访问其个人资料 - 遵守基于大学电子邮件地址的相同安全策略。

网站： datemyschool.com

免责声明：WebCatalog 与 DateMySchool 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

MySudo

MySudo

web.mysudo.com

Have I Been Pwned?

Have I Been Pwned?

haveibeenpwned.com

Blockchair

Blockchair

blockchair.com

Google Groups

Google Groups

groups.google.com

Burner Mail

Burner Mail

burnermail.io

PreciseFP

PreciseFP

app.precisefp.com

Outlook People

Outlook People

outlook.live.com

Fishbowl

Fishbowl

fishbowlapp.com

CyberSecLabs

CyberSecLabs

cyberseclabs.co.uk

33mail

33mail

33mail.com

iAM Compliant

iAM Compliant

app.iamcompliant.com

Gmail

Gmail

mail.google.com

产品

支持

公司

法律

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站即表明您同意使用 Cookie。

隐私政策